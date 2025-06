Da Salgado alle Scomode verità

Al Pecci oggi alle 16 Il sale della terra di Wim Wenders (versione originale e sottotitoli), omaggio al grande fotografo Sebastião Salgado (foto) recentemente scomparso, una sorta di testamento artistico, girato negli angoli più lontani e sperduti del mondo. Premio speciale della giuria al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, il documentario traccia l’itinerario artistico e umano del fotografo brasiliano attraverso gli sguardi incrociati di Wim Wenders - anch’egli fotografo - e di suo figlio Juliano, che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi. Viaggiatore irriducibile, Salgado ha esplorato oltre 40 paesi. In ogni suo scatto, con l’uso inconfondibile e personalissimo del bianco e nero, ha condensato tutta l’umanità e l’anima della terra. Sempre al Pecci c’è L’amore che non muore di Gilles Lellouche (alle 18 in italiano e alle 21 in versione originale). All’Eden Scomode verità, il nuovo film di Mike Leigh con Marianne Jean-Baptiste (alle 17 e 21); ci sono poi La trama fenicia, l’ultimo film di Wes Anderson con Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Willem Dafoe (alle 17 e 21) e Fuori, l’ultima regia di Martone, con Valeria Golino e Matilda De Angelis (alle 17 e alle 21). Al Terminale mini festival sul cinema brasiliano: oggi alle 21 proiezione dei corti in concorso.