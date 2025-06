La bella estate. Film per tutti e promozioni

Pellicole per tutti i gusti e per le famiglie, con biglietto promozionale, in alcune serate, a 3,50 euro. Definito il programma del cinema all’aperto al Centro Culturale Artemisia a Tassignano. Diciotto serate di proiezione e 16 film in programma per la rassegna "La bella estate", promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele. Dal 4 al 30 luglio ricco cartellone. Quattordici film godono della promozione ‘Cinema Revolution’ promossa dal Ministero della Cultura che prevede un biglietto unico a 3,50 euro. Per gli altri film il biglietto intero è di 7 euro, ridotto a 5 euro per bambini nati fino a tutto il 2014, over 65 e soci del Cineforum Ezechiele. "Una opportunità di intrattenimento attesa dai cittadini - dice l’assessora alla cultura Caludia Berti - con prime visioni a prezzi accessibili“.

Il programma completo: venerdì 4 luglio ‘Follemente’ di Paolo Genovese’ con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Marco Giallini; lunedì 7 luglio "Berlinguer la grande ambizione" di Andrea Segre, con Elio Germano; martedì 8 luglio "Io e te dobbiamo parlare" di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni; mercoledì 9 luglio "Vermiglio" di Maura Delpero, Leone d’argento, Gran Premio della Giuria Mostra del Cinema di Venezia, miglior film David di Donatello; giovedì 10 luglio "Un film Minecraft" di Jared Hess; lunedì 14 luglio ‘Lilo & Stitch’; martedì 15 ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek; mercoledì 16 luglio "10 giorni con i suoi’" di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini; giovedì 17 luglio ‘No Other Land’, Oscar miglior documentario; venerdì 18 luglio Biancaneve; lunedì 21 luglio "Flow-Un mondo da salvare",remio Oscar miglior film d’animazione; martedì 22 luglio "Le assaggiatrici", di Silvio Sodini; mercoledì 23 di nuovo "Follemente"; giovedì 24 luglio "Napoli-New York" di Gabariele Salvatores, con Pierfrancesco Favino; sabato 26 ancora ‘Lilo & Stitch’; lunedì 28 luglio ‘Fuori" di Mario Martone; martedì 29 luglio "30 notti con il mio ex", con Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti; mercoledì 30 "Il ragazzo dai pantaloni rosa", con Samuele Carrino, Claudia Pandolfi.

Massimo Stefanini