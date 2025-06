Cinema sotto le stelle. Un’estate all’Eden

Torna il cinema sotto le stelle. Al via ad Arezzo da domenica le proiezioni cinematografiche all’aperto all’Arena Eden a cura di Officine della Cultura. Spazio a luci, suoni ed emozioni con l’inizio della nuova rassegna estiva dell’Eden, pronto a riaprire l’Arena non solo per il grande cinema, ma anche per la musica dal vivo e gli eventi legati ad Arezzo Smart Festival. Un’occasione per riscoprire il piacere dello stare insieme, all’interno di uno spazio culturale che è punto di riferimento per la città. Nel cuore di Arezzo, in uno spazio che negli anni ha saputo resistere alle difficoltà e rigenerarsi grazie alla partecipazione della comunità, la rassegna si propone di animare le serate estive con un programma ricco di proiezioni d’autore, titoli attesi e da rivedere e concerti dal vivo. Un cartellone pensato per tutti: famiglie, appassionati di cinema, amanti della musica e curiosi. Con tante proiezioni a costo ridotto per “Cinema Revolution – La rivoluzione continua” in vigore fino al 20 settembre. "Abbiamo voluto costruire una rassegna che fosse al tempo stesso un invito alla bellezza e un atto di cura verso la città – dichiara il Presidente di Officine della Cultura Massimo Ferri. Si parte domenica alle 21:30, con la proiezione del film che segna il debutto alla regia di Greta Scarano, “La vita da grandi”, con Matilde De Angelis e Yuri Tuci (foto). Il calendario settimanale inizierà da giovedì 26 giugno, sempre alle 21:30, con “Diamanti” di Ferzan Ozpetek. Tra i film in cartellone, fino al 27 luglio: “Lilo & Stich” di Dean Fleisher-Camp; “Follemente” di Paolo Genovese; “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini; “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri. Info su officinedellacultura.org.