Firenze, con la droga a 18 anni. Un altro arresto per resistenza a pubblico ufficiale

Firenze, 16 agosto 2025 – Nella serata di mercoledì, i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno anche arrestato un 18enne marocchino ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti. L’uomo, già noto ai Carabinieri e già arrestato per lo stesso motivo, ha insospettito i militari quando, alla loro vista, si è dato alla fuga lungo viale Redi fino alla fermata della tramvia T2 “Belfiore”. Fermato e perquisito, ha tentato di disfarsi di un involucro che conteneva circa 25 grammi di hashish, che però è stato recuperato dai militari. Per il giovane a quel punto sono scattate le manette per la seconda volta a distanza di 10 giorni e ristretto all’interno della camera di sicurezza della stazione dei carabinieri Firenze Santa Maria Novella in attesa del giudizio che ha imposto al 18enne l’obbligo di dimora nel Comune di Campi Bisenzio.

Analoga sorte è toccata invece la scorsa domenica a un 18enne marocchino che, in sella ad una moto senza la patente di guida, non si è fermato all’alt dei carabinieri posizionati lungo via Caccini, vicino l’ospedale Careggi. A quel punto è scattato un inseguimento per le vie del quartiere fino a via Alderotti, dove il giovane è stato raggiunto e bloccato. La perquisizione della moto ha permesso di rinvenirne all’interno circa 16 grammi di cocaina, suddivisi in 23 dosi, pronte per lo smercio al dettaglio. Il giovane è stato arrestato e ristretto all’interno della camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri Firenze Santa Maria Novella in attesa del giudizio che, celebrato nella mattinata di lunedì, lo ha condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Maurizio Costanzo