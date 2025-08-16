La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
16 ago 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Cronaca
Trova un ladro nella propria auto, lui lo insegue e lo fa arrestare

Vittima di furto, ingaggia una colluttazione con il malvivente e alla fine riesce a bloccarlo fino all'arrivo dei carabinieri

Firenze, 16 agosto 2025 - Trova un ladro nell'auto, lo rincorre e lo fa arrestare a Firenze. E' successo la sera di Ferragosto nel viale Lavagnini. La vittima del furto ha ingaggiato una colluttazione col malvivente, tenendolo bloccato fino all'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile che hanno arrestato un 47enne dell'Albania per tentata rapina. Il proprietario dell'autovettura, messa in sosta nel viale, lo ha trovato all'interno mentre il 47enne stava per commettere un furto. Il malintenzionato ha cercato di darsi alla fuga ma l'altro lo ha rincorso, raggiunto e bloccato anche sostenendo uno scontro fisico che, in concreto, ha permesso l'arrivo dei carabinieri e l'arresto. Il 47enne peraltro è stato riconosciuto subito dai militari perché già denunciato per un altro furto su autovettura risalente alla notte del 28 luglio.

E' stato quindi ristretto in camera di sicurezza nella stazione dell'Arma di Santa Maria Novella, a disposizione della procura della Repubblica. Non è l'unico episodio delle ultime ore. Un 18enne del Marocco è stato arrestato perché è scappato in motorino all'alt dei carabinieri nella zona di Careggi e sul mezzo stava trasportando 23 dosi di cocaina (circa 16 grammi) pronte allo spaccio. Inoltre era senza patente di guida. I carabinieri gli avevano dato l'alt in via Caccini, poi lo hanno raggiunto e bloccato in via Alderotti, sempre nel quartiere. Portato in camera di sicurezza alla stazione Cc di Santa Maria Novella, processato per direttissima è stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio riportato dall'Arma risale a domenica scorsa.

