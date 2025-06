L’estate in quaranta appuntamenti. E torna anche il cinema all’aperto

Torna a Signa, dopo moltissimi anni, il cinema sotto le stelle. Si tratta di una delle iniziative di "Sogno d’estate", cartellone con oltre 40 appuntamenti in programma da giugno a fine luglio sul territorio comunale. A presentare gli eventi, il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore Marcello Quaresima, il consigliere regionale Fausto Merlotti e tanti rappresentanti delle realtà e delle associazioni coinvolte. "Per la prima volta – ha aggiunto Fossi – Villa Alberti ospiterà un festival dedicato all’arte contemporanea e tornerà, dopo moltissimi anni, per la prima volta in questa sede, il cinema all’aperto, con la proiezione di sei pellicole. Poi svilupperemo tanti eventi ai Renai, in occasione dei venticinque anni del Parco. Abbiamo tenuto conto delle esigenze di tutti, a partire dai più piccoli, con gli spettacoli di Luglio Bambino, e abbiamo cercato di promuovere tutte le nostre eccellenze, con Villa Alberti, il parco dei Renai, il museo civico della Paglia e la casa madre delle suore Passioniste".

Tra gli eventi spiccano il concerto della Big band Storbandet Jazzà di Oslo (14 giugno, ore 21.15, Villa Alberti), il ritorno, dopo 700 anni, della battitura del "Castruccino" in occasione del settimo centenario della conquista del castello da parte di Castruccio Castracani (21 giugno, ore 11) a cura della Zecca di Lucca e l’incoronazione del Marzocco (15 luglio) a cura dell’orafo fiorentino Paolo Penko.

E ancora appuntamento con la grande lirica del tenore Giorgio Casciarri (17 luglio), il teatro con la "Mandragola" (23 luglio) diretta da Alessandro Calonaci e poi arte, incontri, presentazioni di libri.

"Un programma di grande livello – ha spiegato il primo cittadino – con tanti appuntamenti di alta qualità che ci consentiranno di far vivere Signa per i mesi di giugno e luglio offrendo eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli di teatro e di danza, completamente gratuiti, che metteranno in luce i talenti artistici e le bellezze della nostra città".

Il cartellone della manifestazione dell’estate è stato predisposto anche grazie alla Città Metropolitana di Firenze, che ha assegnato un contributo di 10mila euro.

Lisa Ciardi