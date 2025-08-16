Rampe del Poggi, al via la manutenzione delle pompe e dei pozzi

Firenze, 16 agosto 2025 - Le Rampe del Poggi, a Firenze, saranno interessate da un altro intervento di manutenzione tra ottobre e novembre. L'operazione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stata approvata in giunta con una delibera dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini: sarà fatta sia la pulizia che la manutenzione delle pompe e dei pozzi, per un importo complessivo di 148.000 mila euro. I pozzi che alimentano il sistema idrico delle rampe sono in funzione dal 2019 e pertanto, a sei anni dall'avvio, è necessario un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al pistonaggio e pulitura dei due pozzi per garantirne il corretto funzionamento. I lavori saranno eseguiti in due fasi: la prima per il pozzo di destra e successivamente per il pozzo di sinistra rispetto a Porta San Niccolò. “Curiamo le rampe del Poggi con una nuova manutenzione che si svolge dopo le altre – afferma l’assessore Bettarini – che abbiamo programmato in modo tale da non interdire mai il passaggio. Questo progetto in particolare ha tenuto inoltre conto della necessità inderogabile di garantire la continuità della funzionalità degli impianti di pompaggio dell’acqua, fondamentali per la corretta conservazione e valorizzazione di questo bene fondamentale che rappresenta esempio unico nel panorama cittadino e non solo. Ringrazio la programmazione di questi interventi periodici le Belle arti e la fabbrica di Palazzo Vecchio”.