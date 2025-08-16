A Firenze al via le modifiche alla circolazione in via Pisana e via di Legnaia

Firenze, 16 agosto 2025 - Le modifiche alla circolazione in via Pisana e via di Legnaia sono i principali interventi al via a Firenze dopo Ferragosto. In via Pisana e via di Legnaia, dal 18 agosto nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Polo scolastico-sociale-sportivo di Legnaia scatteranno alcuni provvedimenti. Si tratta inizialmente di restringimenti di carreggiata con senso unico in via Pisana (tra via di Legnaia e il numero civico 289/b in direzione di via Sant’Angelo) e via di Legnaia (tra via Botticini e via Pisana verso quest’ultima). A seguire scatterà e invece un divieto di transito in via Pisana (nell’area di sosta tra il numero civico 301 e via di Legnaia) e sarà confermato il senso unico in via di Legnaia (tra via Botticini e via Pisana verso quest’ultima). Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 30 settembre. Inoltre per lo smontaggio di un ponteggio lunedì 18 agosto sarà istituito un divieto di transito tra Borgo San Frediano e Borgo Stella. Itinerario alternativo per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti in via dei Serragli da Borgo San Frediano-piazza del Carmine-via Santa Monaca. Per attivare questa viabilità è stata disposta una serie di provvedimenti: il senso unico sulla direttrice piazza del Carmine-via Santa Monaca verso via dei Serragli; senso unico in piazza Nazario Sauro verso lungarno Guicciardini e in via dei Serragli da via Santa Monaca verso Borgo Stella. Termine previsto 20 agosto.

In via di San Giuseppe il 20 agosto è in programma un trasloco. Dalle 9 alle 16 sarà interrotta la circolazione tra Borgo Allegri e via dei Macci. Sulla direttrice via di San Giuseppe-largo Bargellini diventerà a senso unico verso via dei Pepi; cambio di senso in Borgo Allegri (da via Ghibellina verso via di San Giuseppe) e via dei Macci (da via dei Conciatori verso via di San Giuseppe). Percorso alternativo per i veicoli diretti in largo Bargellini: Borgo Allegri-via di San Giuseppe-largo Bargellini. Itinerario alternativo per i mezzi diretti in via San Giuseppe: via Ghibellina-via dei Macci-via di San Giuseppe.