Un palcoscenico pieno di storie. Torna la notte bianca tra i libri

Un palcoscenico pieno di storie quello che, dal 3 giugno, si aprirà nel cortile della biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino con la nuova edizione della gettonatissima rassegna estiva ’Un palco in biblioteca’, spettacoli, incontri e performance che attingono al mondo della letteratura. Tanti gli ospiti presenti nel programma: da Sara Bosi (già nel cast del film ’Diamanti’ di Ferzan Ozpetek) a Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino con ’Piccole donne’ e Silvia Guidi in scena nell’insolito scenario del tumulo etrusco della Montagnola. E ancora Flannery O’Connor secondo Archivio Zeta, il Michelangelo di Beatrice Visibelli e Marco Natalucci, la mostra ’Le vie delle storie’ sull’editoria cinese per ragazzi, la ricchissima ’Notte Bianca’ e tanto altro ancora.

Ad aprire le iniziative, martedì, sarà l’incontro, dal titolo ’Rocce fragili: le paure come risorse’, con la psicologa e divulgatrice Ameya Gabriella Canovi mentre, il giorno dopo, Sara Bosi presenterà il suo ’Darling’, un monologo che racconta quattro storie di piccole grandi donne, diverse per sogni ed età. Dal pomeriggio di sabato 7 alla tarda mattina di domenica 8 giugno si rinnoverà l’appuntamento con la ’Notte Bianca’ in biblioteca, quest’anno a tema circense: 20 ore filate di spettacoli, animazioni, giochi di ruolo, letture, attività astronomiche. Tra le proposte, da non perdere la ’Silent Disco’, nell’ambito del progetto Under 30 di Unicoop Firenze (prenotazioni online al sito www.coopfi.info/under30). Alcune iniziative della Notte Bianca sono a numero chiuso e visti i numeri degli anni scorsi, è consigliata la prenotazione su www.bibliosestoragazzi.it, dove è disponibile il programma completo.

Nel programma di ’Un palco in biblioteca’ spazio anche alla musica: le canzoni italiane più amate e coinvolgenti, i significati nascosti e le loro storie sconosciute rivivranno ad esempio nello spettacolo teatral-musicale ’Fermi tutti! Scappiamo anche noi’, il 20 giugno con KultRoses 659. In calendario eventi per i più piccoli con ’Il piccolo principe’ e ’W.A.M. Game’ e cene letterarie nel segno di Montalbano, Allende e Pepe Carvalho. Prenotazioni online sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Info e programma completo: www.bibliosesto.it.

Sandra Nistri