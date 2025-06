"Qui i treni regionali". L’idea unisce la politica

Potenziare il trasporto su rotaia e fare in modo che i treni regionali possano fare fermate sul territorio calenzanese, in particolare alla stazione di Pratignone. Una richiesta precisa quella contenuta nella mozione presentata nell’ultima seduta del consiglio comunale dalla giunta calenzanese e votata all’unanimità dai gruppi di maggioranza ed opposizione. Sulla stessa linea, per una volta, per chiedere un miglioramento di quello che rappresenta un servizio con tantissime criticità, un ‘tasto dolente’ da sempre per Calenzano: "Sul territorio comunale ma anche nelle immediate vicinanze – ha spiegato il primo cittadino Giuseppe Carovani (nella foto in alto) – ci sono insediamenti importanti. Pensiamo solo al Design campus con oltre mille studenti che arrivano ogni giorno oltre ai professori e agli altri addetti. La situazione sicuramente migliorerà quando si libereranno i binari di superficie per la realizzazione del progetto dell’alta velocità ma si parla di tempi lunghi, al termine di questa legislatura o anche dopo e, certamente, non possiamo attendere così a lungo. C’è necessità di trovare un miglioramento del trasporto su rotaia ora perché abbiamo un quadro che è molto critico per la mobilità dei cittadini soprattutto la mattina e pomeriggio nelle ore di punta. Molti calenzanesi, fra l’altro, prendono l’auto per andare alla stazione di Sesto, che è molto più servita, per prendere il treno per Firenze. E anche in questo modo si creano intasamenti sulle strade".

Da qui la richiesta, da sottoporre sia a Ferrovie dello Stato che alla Regione, di fare in modo che i treni regionali possano fermare, oltre che a Prato e a Sesto, anche a Calenzano: "Non sappiamo se avremo risultati con questo atto – ha proseguito il sindaco - ma ci sembrava giusto provare a avviare un confronto. Fra l’altro Calenzano, a differenza di Sesto e Campi, è fuori dall’investimento del sistema tramviario che avrà tempi lunghi, è vero, ma sarà importante per la mobilità. Un potenziamento del trasporto su rotaia sarebbe importante anche per il previsto arrivo sul territorio di nuovi insediamenti industriali che porteranno ogni giorno tanti nuovi lavoratori a Calenzano". Per arrivare all’approvazione unanime alcuni gruppi consiliari, Partito democratico e Baratti sindaco – Lega Forza Italia, hanno anche ritirato una serie di emendamenti presentati al documento.