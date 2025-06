Calciomercato Dilettanti: Movimenti e Novità in Serie D ed Eccellenza

Settimana abbastanza movimentata per il calciomercato Dilettanti. Serie D. Lo Scandicci che dopo aver finalizzato l’acquisto della punta centrale Matteo Carlotti dalla Colligiana, i Blues starebbero sondando il terreno per riportare a casa l’attaccante esterno Filippo Mugelli dal Figline. In uscita, si registrano invece i nomi di Caggianese e Saccardi. Grandi novità anche al Terranuova Traiana: Nario Cardini è stato ufficializzato come nuovo direttore tecnico e collaborerà a stretto contatto con il ds Donello Resti. Per la panchina del Viareggio in Serie D, manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo con il Ghiviborgo sembra ormai cosa fatta; i nomi più caldi per la guida tecnica sono quelli di Gianluca Savoldi, Simone Venturi e Lucio Brando, quest’ultimo ex Seravezza.

Novità in Eccellenza con la sorpresa in casa Affrico della presidente Valeria Pisacchi: il direttore sportivo Cristian Prosperi ha consegnato a Matteo Petrachi, responsabile della prima squadra, le sue inaspettate dimissioni. Prosperi lascia così il ruolo che lo vedeva collaborare al fianco di Furio Marangio. Nel Grassina si registra un’altra partenza, quella dell’attaccante Matteo Mazzoni, classe ’93. La Lastrigiana ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il difensore Samuele Gonfiantini, cl. 2003, proveniente dal Lanciotto Campi. Un innesto che promette di portare solidità nel reparto arretrato. La Sansovino si sta muovendo con grande determinazione sul mercato per affrontare al meglio la prossima stagione. Il club aretino dopo aver messo a segno colpi importanti, assicurandosi le prestazioni di Alessio Sabatini, Gian Marco Tognetti, Alessandro Bega e Privitera, avrebbe concluso anche con l’attaccante di razza Alessandro Sacconi ex Terranuova e con Christian Rufini classe ’98, del Figline che sarebbero un’ulteriore aggiunta di qualità che promette di infiammare il reparto offensivo. Contemporaneamente a questi arrivi, non fanno più parte del gruppo, Bigazzi, Bonechi, Gianneschi, Imbrenda, Mazza, Pascucci, Pigazzini, Romagnoli e Virgilito.

Per la Promozione, il Fiesole si trova a sorpresa senza guida tecnica: l’accordo con mister Stefano Lacchi è saltato per motivi personali. Il dg Stefano Rossi è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore. Movimenti anche in casa Firenze Ovest. Dopo gli innesti di Andrea Maio, Iacopo Orsolini, Abdennahim Zahouani e Alessandro Vignozzi, tutti provenienti dal Cerbaia, è in fase conclusiva la trattativa per il difensore Niccolò Amerighi, reduce dalla sua esperienza al Lanciotto Campi. Ritorna a vestire la maglia dell’Ovest il difensore Bianchi classe 2002, ex Cf 2001. Per quanto riguarda lo staff tecnico, è ufficiale la riconferma di Daniele Nicolosi come preparatore dei portieri. Infine, il Dicomano ha ufficializzato due acquisti che erano stati anticipati nei giorni scorsi: Edoardo Lombardi, difensore classe ‘99 ex Fiesole, e Kristian Gianassi, centrocampista classe 2000 con un passato tra Fiesole e Settignanese.

Giovanni Puleri