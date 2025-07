Le sagre che non puoi assolutamente perdere in Toscana dal 18 al 20 luglio

Firenze, 18 luglio 2025 - Appuntamento che torna ogni fine settimana quello con le sagre di paese. In tutta la Toscana eventi per tutti i gusti, letteralmente. Tanti piatti tipici da gustare al fresco, con anche mini concerti e serate danzanti ad accompagnare la cena. Eventi da non perdere, anche perché rappresentano l'occasione per scoprire borghi gioiello un po' in tutta la regione. Luoghi che tutto il mondo ci invidia e in cui il tempo sembra essersi fermato. Da segnalare ad esempio la sagra di Sant’Anna a Forno, frazione del Comune di Massa (Massa Carrara). Fino a domenica 27 luglio si susseguiranno senza sosta giorni di musica, gastronomia e serate di relax, il tutto sulle rive del fiume Frigido. Ecco tutte le sagre toscane da non perdere nel fine settimana tra il 18 e il 20 luglio.

