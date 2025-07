Livorno, “C’è una bomba sulla nave”: la telefonata e la maxiemergenza in porto

Livorno, 18 luglio 2025 – Scatta una maxiemergenza in porto a Livorno, con decine di mezzi mobilitati. C’è stato infatti un allarme bomba su una nave passeggeri in partenza. Sarebbe stata una telefonata in cui si annunciava la presenza di un ordigno a far scattare l’allarme. L’imbarcazione è la Zeus Palace, che era diretta a Palermo. Sarebbe dovuta partire alle 18.30.

Le autorità si sono subito recate sull’imbarcazione alla ricerca della presunta bomba, mentre appunto vari mezzi entravano in porto tra quelli del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. E’ scattato dunque il protocollo delle maxiemergenze, coordinato dalla centrale Cross di Pistoia.

Una veduta aerea del porto di Livorno. Qui è scattato un allarme bomba

Momenti di tensione e di comprensibile caos in porto tra i passeggeri che erano in partenza. In attesa in rada anche una nave da crociera che avrebbe dovuto prendere il posto della nave poi non partita a causa dell’allarme bomba. La telefonata anonima è arrivata negli uffici della compagnia armatrice della nave, a Napoli. Da qui appunto l’allarme.

Caos agli imbarchi a causa di un allarme bomba su una nave (Foto Novi)

I passeggeri sono rimasti a bordo mentre le autorità hanno continuato le verifiche.

"Attivato il sistema regionale maxiemergenze per un allarme bomba su un traghetto al porto di Livorno – scrive sui suoi social network il presidente della Regione Eugenio Giani – Verifiche in corso, sul posto i nostri sanitari, Capitaneria di Porto, Forze dell’Ordine, Autorità di sistema portuale”.