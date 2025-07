Donna morta in mare. In ospedale l’uomo che era con lei. Una barca lancia l’allarme

Pisa, 16 luglio 2025 – Tragedia in mare. Una donna di ottant’anni è stata trovata senza vita di fronte alla spiaggia del Gombo, a San Rossore. Trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita un uomo che era con lei e che appariva in stato confusionale.

Accade intorno alle 17.30 quando l’equipaggio di una barca di passaggio nota due persone in difficoltà in acqua. Si avvicina e nel frattempo dall’imbarcazione viene lanciato l’allarme al 118 e alla Guardia Costiera, che parte con un mezzo da Livorno. Le due persone sono state recuperate. Per la donna non c’era più niente da fare.

L’uomo, portato sulla spiaggia dove ad attenderlo c’era il personale sanitario, è stato trasportato in ospedale. Appariva, riferiscono fonti del 118, in stato confusionale. Si cerca adesso di ricostruire la vicenda. La donna avrebbe avuto un malore in acqua. In mattinata era morto un uomo di 84 anni che stava facendo il bagno nelle acque di Castiglioncello.