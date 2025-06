Festa della Repubblica, il flash mob: l’inno di Mameli al centro commerciale

Firenze, 2 giugno 2025 – Un flash mob musicale con le note dell’Accademia del Maggio Musicale fiorentino, per celebrare la Festa della Repubblica. Una insolita sorpresa per i clienti del centro commerciale nel Centro commerciale di Ponte a Greve: mentre facevano la spesa o passeggiavano per la galleria commerciale, sono partite le note del pianoforte a intonare l’inconfondibile introduzione strumentale dell’inno nazionale. Ovviamente il flash mob risale al primo giugno, perché oggi Uniccop Firenze ha deciso di tenere chiusi tutti i punti vendita sul proprio territorio: “Dopo il 25 aprile e il 1° maggio, anche il 2 giugno tutti i punti vendita di Unicoop Firenze saranno chiusi – aveva annunciato Unicoop Firenze – Con questa scelta la Cooperativa celebra i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, lavoro e democrazia. Viva la Repubblica!”.

L’attenzione è stata così calamitata da cantanti (che hanno eseguito l’inno in duetto maschile e femminile) e musicisti: ad assistere alla performance anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. C’è chi ha assistito in rispettoso silenzio, chi ha accompagnato l’esecuzione cantando e qualcuno aveva anche gli occhi lucidi.