Dove fare la spesa in Toscana, supermercati aperti il 2 giugno

Firenze, 1 giugno 2025 – Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica: giorno non solo pienamente festivo ma anche “coronamento” di un ponte iniziato sabato (e per qualche fortunato già venerdì...). Ma fare la spesa può essere una necessità anche in un giorno di festa.

Nella grande distribuzione c’è chi ha deciso di chiudere tutti i propri punti vendita e chi invece resterà aperto. Ecco una mappa.

Chiusa “per scelta” Unicoop Firenze: “Con questa scelta – si legge sui social di Unicoop Firenze – la Cooperativa celebra i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, lavoro e democrazia”. Generalmente aperti invece i punti vendita di Unicoop Tirreno: gli orari però variano, alcuni sono aperti solo mezza giornata. A questo link si può cercare il punto vendita di proprio interesse.

Più frastagliato il mondo Conad: conviene andare sul sito per cercare il negozio perché i singoli gestori possono decidere autonomamente, anche se i punti vendita di medie e grandi dimensioni saranno generalmente aperti.

Tutti aperti invece i punti vendita Esselunga: a questo link la mappa con gli orari, generalmente 8-20.

Aperti i punti vendita Lidl: sulla home page della catena si trova la mappa dei singoli negozi per cercare il proprio negozio e conoscere l’orario (qui il link).

Anche per Carrefour la situazione può cambiare da negozio a negozio e in questo caso conviene chiamare direttamente il supermercato. La mappa con i recapiti si trova a questo link. Lo stesso vale per Eurospin.

Penny Market fornisce invece un elenco dettagliato dei punti vendita aperti per città e con gli orari precisi: qui c’è l’elenco completo.

Aperti infine i negozi MD con orario 8-20: a questo link la mappa.