Arezzo, 2 giugno 2025 – Da Carmel a Cortona, gli studenti dei licei si incontrano. Scambio di doni con il sindaco

Il primo cittadino Luciano Meoni ha ringraziato la preside Usa Amy Skeens e il console onorario italiano a Carmel, Zeno Tutino

Un momento per incontrarsi e per condividere l'amicizia fra le due città. Con questo spirito il sindaco di Cortona Luciano Meoni, questa domenica 1 giugno, ha incontrato gli studenti della Carmel High School. Sessanta giovani provenienti dal liceo della città statunitense gemellata, hanno visitato Cortona durante il loro tour in Italia.

Grazie alla guida di alcuni studenti dell'istituto Luca Signorelli e alla collaborazione dell'assessore Francesco Attesti e della dirigente scolastica Beatrice Capecchi hanno visitato la città da Santa Margherita fino al Maec in un weekend carico di appuntamenti e costellato dalle attività del Mercatino Medievale in attesa dell'Archidado.

Il gruppo è stato accolto di fronte al Comune dal sindaco Luciano Meoni per celebrare e rinsaldare il rapporto di amicizia tra le due città anche attraverso uno scambio di doni con Amy Skeens, amministratrice della Carmel High School. «È stato un piacere accogliere questa comunità studentesca - ha dichiarato il primo cittadino cortonese - ringrazio la direttrice della scuola di Carmel, i nostri liceali con la dirigente Capecchi e gli insegnanti per aver organizzato la visita guidata e Zeno Tutino del Consolato onorario d'Italia nella cittadina dell'Indiana. A tutti va il nostro saluto ed un augurio di rivedersi presto».