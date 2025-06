Palio dei Rioni al Campionato Italiano Under della Lega Italiana Sbandieratori

Arezzo, 3 giugno 2025 – L'Ente Palio dei Rioni Città di Castiglion Fiorentino, di cui fanno parte i 3 rioni, ovvero, Terziere di Porta Fiorentina con "La Bottega", Rione Porta Romana e Rione Cassero, sono andati a disputare il Campionato Italiano Under della Lega Italiana Sbandieratori a Quattro Castella (Re) il 30/31 Maggio e 1 Giugno.

Sono stati 3 giorni intensi, dove i nostri atleti si sono alternati, portando gli esercizi, davanti alle giurie esperte della Lega Italiana Sbandieratori. Il venerdi 30 Maggio siamo partiti con i singoli in fascia Under 12 per poi proseguire con la fascia Under 15 e 18. Sabato mattina con le gare di coppia ed il pomeriggio di piccola squadra. Domenica 31 Maggio, la mattina con le gare di Grandi squadre per poi proseguire il pomeriggio con l’assolo musici.

Di seguito i risultati:

Preparatore Tecnico e Coreografico Sbandieratori: Carnevali Andrea

Collaboratore: De Angelis Gennaro

UNDER 12 (Terziere Porta Fiorentina)

Singolo: Carnevali Niccolò (15° posto)

Coppia: Carnevali Niccolò - Bennati Leonardo (9° posto)

Piccola Squadra: Butini Maria - Rosadini Chiara - Bennati Leonardo - Carnevali Niccolo' (5° posto)

UNDER 15 (Terziere Porta Fiorentina)

Singolo: Ravagnan Enrico (11° posto)

Singolo Jolly: Butini Maria (22° posto)

Coppia: Butini Maria - Cappioli Edoardo (8° posto)

Piccola Squadra: Barneschi Giulia - Milani Joele - Ravagnan Enrico - Cappioli Edoardo (8° posto)

Grande Squadra: Ravagnan Enrico - Cappioli Edoardo - Butini Maria - Carnevali Niccolò- Bennati Leonardo - Rosadini Chiara (5° posto)

UNDER 18 (Terziere Porta Fiorentina)

Singolo: Milani Joele

Coppia: Chianucci Emma - Biagianti Chiara (5° posto)

Piccola Squadra: Chianucci Emma - Ordile Francesca - Falchi Alessia - Biagianti Chiara (5° posto)

Grande Squadra: Chianucci Emma - Ordile Francesca - Falchi Alessia - Biagianti Chiara -

Senserini Martina - Milani Joele (2° posto – Vice campioni d’Italia)

Preparatore Tecnico e Coreografico Musici: Carnevali Stefano (Rione Cassero)

UNDER 12 (Rione Cassero)

Ciancagli Riccardo - Cirelli Alessandro - Menci Vittorio - Menci Teo - Pelucchini Cristiano - Popa Filip - Sensi Federico - Testi Enea (3° posto)

UNDER 15 (Rione Cassero)

Bruci Matteo - Castellani Alessandro - Ceccherini Lorenzo - Frappi Filippo - Galaurchi Riccardo - Luconi Bernardo - Nasini Diego - Testi Gioele (4° posto)

UNDER 18 (Rione Cassero)

Carnevali Samuele - Chechi Argante - Giannini Nicola - Menci Ettore - Perini Francesco - Simonelli Lorenzo (5° posto)

Alla luce di questi ottimi risultati, l’Ente Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, nella classifica generale si è piazzata al 3° Posto assoluto come Miglior Compagnia d’Italia, un risultato eccellente dove davanti ci sono solo le compagnie di Foligno e di Amelia, andando a migliorare l’ottimo 6° posto dello scorso anno.

I ragazzi in questi 3 giorni, si sono impegnati al massimo e sono stati premiati per la loro tenacia e voglia di ben figurare in una manifestazione di livello Nazionale, portandosi a casa, a livello di sbandieratori, un 2° posto e Vice campioni d’Italia nella Grande squadra Under 18 a solo 1,80 punti dal 1° posto che è andato alla compagnia di Foligno. Tanti gruppi provenienti da tutta la penisola, sbandierate diverse, tecniche e coreografie di ogni tipo, tante musiche e coreografie diverse nell’ assolo musici dove i nostri ragazzi hanno raggiunto un 3° posto negli under 12 e ben figurando nelle altre 2 categorie.

Un fine settimana intenso, pieno di emozioni, gioia e pianti ma sicuramente i ns atleti sono tornati a casa con un bel bagaglio di esperienza, dove tanti erano alla loro prima gara in un Campionato Italiano della Lega Italiana Sbandieratori e con la consapevolezza di aver ottenuto un risultato storico per i propri Rioni e per l ‘Ente Palio di Castiglion Fiorentino di cui fanno parte.