Denisa, uccisa e decapitata. L’assassino confessa: “Ecco perché l’ho fatto”

Prato, 5 giugno 2025 – L'ha uccisa nella stanza del residence di via Ferrucci, soffocandola. Poi le ha tagliato la testa e l'ha chiusa in valigia per portarla a Montecatini Alto dove si è disfatto del corpo. Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni di origini romene, ha confessato di aver ucciso Maria Denisa Paun, la escort di 30 anni di origine romene sparita dal residence Ferrucci a Prato la notte tra il 15 e 16 maggio. E' accusato di omicidio volontario e soppressione di cadavere.

L'uomo ha riferito agli inquirenti di essere stato un cliente della donna. Quella sera aveva incontrato Denisa nel residence. I due avevano avuto un rapporto sessuale ma dopo la vittima, secondo il racconto di Frumuzache, le avrebbe fatto una richiesta estorsiva. Gli avrebbe detto che se non le consegnava 10.000 euro avrebbe detto alla moglie del tradimento in quanto le telecamere lo avevano ripreso mentre entrava nel residence e che lei conosceva persone che avrebbero potuto rintracciare la sua famiglia. A quel punto la guardia giurata, che durante l'interrogatorio era assistito dall'avvocato Diego Capano, ha detto di aver perso il controllo e di aver ucciso la donna. Poi di averla portata via nella sua valigia nera.

Maria Denisa Paun scompare da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Ieri il suo corpo è stato ritrovato a Montecatini Terme

L'uomo ha poi portato la testa, che aveva messo in un sacco, nel giardino di casa e il trolley nero dove li ha bruciati. Nei punti che l'uomo ha indicato sono state trovate delle tracce dagli investigatori. Tracce che saranno analizzate.

Un fermo immagine diffuso dai Ros dei carabinieri mostra il momento del fermo di un rumeno di 32 anni, residente a Monsummano Terme, per le accuse di omicidio e soppressione di cadavere in relazione all'omicidio di Maria Denisa Paun

Inoltre, fanno sapere dalla procura, che è stata disposta un'altra perquisizione nei confronti di un italiano, terzo indagato, risultato in contatto con la vittima tra le 22,09 e le 23,36 di quella sera e che è risultato presente al residence in un lasso di tempo che in parte coincide con la presenza di Frumuzache. Il fermato ha sostenuto di non conoscere l'avvocato calabrese che è stato indagato per sequestro di persona.