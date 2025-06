Stop al calcio in piazza, Barga vieta le partite di pallone tra i ragazzi

Barga (Lucca), 5 giugno 2025 – Non più tardi di un mese e mezzo fa una donna era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, trasportata in ospedale dall’ambulanza in codice giallo per un trauma riportato da una pallonata al volto. Tutto questo era accaduto in piazza Pascoli dove fino ad ora lo spiazzo veniva utilizzato anche dai ragazzi più grandi per improvvisare, ma evidentemente rischiose per i passanti, partite di pallone.

D’ora in avanti questa usanza, particolarmente in voga tra primavera ed estate, non sarà più possibile: scatta infatti il divieto di giocare a pallone in piazza Pascoli. Lo dispinde un’ordinanza della sindaca, Caterina Campani, emanata per arginare le problematiche conseguenti il gioco del pallone in Piazza Giovanni Pascoli e Via Mordini.

“Sono già accaduti fatti spiacevoli con conseguenze per alcuni cittadini che sono dovuti ricorrere a cure mediche, per non parlare dei danni provocati e del disturbo, considerato inoltre che nella piazza si fermano anche genitori con bambini piccoli - scrive l’amministrazione comunale nell’annunciare il provvedimento. - Per questi motivi l’Amministrazione Comunale ha intenzione di emettere un’ordinanza apposita per fronteggiare il problema, soprattutto in questi mesi estivi.

“Abbiamo deciso – spiega poi Caterina Campani – di intervenire perché giocare a pallone in questa piazza, che adesso è molto frequentata da tutte le età, ha già causato danni e conseguenze per alcune persone Gli spazi pubblici devono essere a disposizione di tutti, senza la paura di fermarsi su una panchina o di portare i bambini a giocare. La piazza è un luogo di ritrovo a deve essere vissuto con tranquillità. Abbiamo quindi pensato ad una specifica ordinanza, da ora fino al mese di ottobre, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza delle persone e quindi rendere così più vivibile il centro di Barga”.

“Per il gioco del calcio – conclude il sindaco Campani - ci sono altri spazi, dove si può praticare in tutta sicurezza. Penso ad esempio all’area che abbiamo recuperato nel Parco Kennedy, spazio che si trova comunque nel centro di Barga”.

L’ordinanza vieta il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento, tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non siano preventivamente autorizzati e tutti quei giochi che prevedono il lancio di oggetti. Rimangono però esclusi i giochi che coinvolgono i bambini accompagnati, sempre nel rispetto delle persone che usano la piazza.