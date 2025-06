C'era un serial killer in Toscana? Denisa, l’uomo arrestato sotto la lente della procura

Montecatini, 6 giugno 2025 - C'era o c'è un serial killer in Toscana? La domanda se la fanno gli inquirenti che indagano sul caso della morte di Denisa Maria Adas, 30 anni, la donna scomparsa da Prato a metà maggio e ritrovata senza vita nelle campagne intorno a Montecatini. Uccisa da Vasile Frumuzache, 32 anni, l'uomo che ha confessato di averle tolto la vita. Secondo lui la donna lo ricattava, minacciava di dire tutto alla famiglia di lui, sposato e con due figli. Ma in realtà c'è ancora poca chiarezza sul movente, per il quale si continua a indagare. Qualcosa di più potrebbe arrivare anche dall'autopsia sul corpo di Denisa. Ma Frumuzache, guardia giurata della Romania, da 14 anni in Italia, residente a Monsummano, ha confessato anche l'omicidio di un'altra donna, Ana Maria Andrei, anche lei escort, i cui resti sono stati anch'essi ritrovati vicino a dove è stata uccisa Denisa.