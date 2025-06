Trovati i resti di una donna, “sono di Ana Maria”. Il killer di Denisa: “Ho ucciso anche lei”

Prato, 5 giugno 2025 – Prima di Maria Denisa Paun un altro delitto. Dopo la confessione del femminicidio della 30enne, Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso un'altra donna, anche lei escort di professione come Denisa, scomparsa nell’agosto del 2024. Si tratta di Ana Maria Andrei. I suoi resti sono stati ritrovati.

La casa di Vasile Fumuzache (nel riquadro a destra). A sinistra Denisa Maria Paun, 30 anni

Di Ana Maria Andrei al momento non si sa molto. Una cugina segnalò la scomparsa alle autorità l'1 agosto 2024. Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni di origini romene, ha ammesso di averla uccisa. Il corpo è stato ritrovato su indicazione del reo confesso: era stato nascosto più o meno nella stessa zona nel territorio di Montecatini Terme dove è stato trovato il corpo decapitato di Denisa. Per l’identificazione certa sarà disposto un esame del Dna.

Nell’agosto del 2024 la cugina di Ana Maria Andrei, segnalando la sua scomparsa aveva indicato alle autorità il numero di telefono della donna e che la stessa aveva una Bmw di colore rosso. La vicenda di Andrei è stato collegata alla scomparsa di Denisa, secondo quanto appreso, grazie all'esame delle celle telefoniche per le indagini sulla sparizione dal residence Prato della prostituta romena: in particolare la sera del 15 maggio è emerso il numero del cellulare di Ana Maria Andrei di cui non si avevano appunto più notizie da nove mesi. Sempre secondo quanto appreso la segnalazione di scomparsa di Ana Maria risulterebbe alla prefettura di Pistoia ma non sarebbe approdata all'autorità giudiziaria. Riguardo all'auto Bmw, sarebbe stata ritrovata in un garage nella disponibilità del reo confesso Vasile Frumuzache, ma riverniciata di nero e con la targa cambiata.

Sul killer delle due donne la procura di Prato ha attivato accertamenti su donne scomparse in tutte le città in cui il 32enne ha vissuto: gli inquirenti al momento non sarebbero in grado di escludere ci possano essere altre possibili vittime. Da quanto ricostruito dagli investigatori Vasile Frumuzache è in Italia da quando aveva 14 anni: prima avrebbe vissuto con la madre in provincia di Trapani. Il 32enne si è sarebbe poi trasferito in Toscana nel 2022. Finora era incensurato. L'uomo ha una moglie e due figli.