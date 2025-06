Chi è Vasile Frumuzache, l’uomo che ha confessato il delitto di Denisa

Monsummano Terme (Pistoia), 5 giugno 2025 – Trentadue anni, un lavoro da guardia giurata, una moglie, due figli. Sui social le foto di una famiglia felice, lui sempre sorridente, lei che sorride di rimando. Tutto tranne che il profilo di un killer spietato, un uomo capace di rapire una donna, strangolarla, fare scempio del suo corpo e poi gettarlo nelle sterpaglie vicino a un casolare abbandonato nella speranza che nessuno lo trovasse.

Vasile Frumuzache e Maria Denisa Paun

Vasile Frumuzache è l’uomo accusato di aver ucciso Denisa Maria Paun, la donna romena di 30 anni scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da un residence di Prato dove accoglieva i suoi clienti su appuntamento. Agli inquirenti ha confessato di averla uccisa perchè lei lo ricattava: gli avrebbe chiesto 10mila euro per non rivelare alla moglie i suoi incontri a pagamento con lui. Una vicenda, quella della giovane escort uccisa, sulla quale però i contorni non sono ancora del tutto chiari.

Se quello che Frumuzache dice è vero, perché decapitarla? La testa di Denisa, carbonizzata, è stata rinvenuta successivamente in un altro punto della campagna, a chilometri di distanza, vicino all'abitazione dell'uomo, grazie alle sue indicazioni. E’ quello su cui gli uomini della procura di Prato, diretti dal procuratore Luca Tescaroli, stanno cercando di fare chiarezza.

Quel che è certo è che Frumuzache ha reso agli inquirenti una piena e completa confessione. A incastrarlo sono stati i filmati delle telecamere attive intorno al residence Ferrucci nell'omonima via, dove Denisa alloggiava da tre giorni a Prato. Le immagini lo mostrano entrare nella struttura alle 22.50 del 15 maggio e uscire oltre due ore dopo con un trolley bianco. Il corpo, secondo gli inquirenti, era già all'interno, come del resto ha poi confessato. A inchiodarlo anche i dati del Gps montato sulla sua auto e i tabulati telefonici, che hanno tracciato i suoi spostamenti tra Prato e Montecatini nella notte della scomparsa.

Frumuzache, che nel tentativo di occultare il corpo ha commesso diversi errori, ha ammesso anche di fronte al magistrato di essere la persona ritratta dalle telecamere che risulta aver prelevato i due bagagli della vittima: una valigia nera e un trolley bianco. Il delitto sarebbe avvenuto dopo aver consumato un rapporto sessuale con la vittima.

E tra i particolari inquietanti sulla vita del 32enne c’è anche un post sui social di qualche anno fa, l’immagine di un noto attore e la frase: “Quando è attiva su Whatsapp ma non visualizza la chat… e inizi a pianificare un omicidio”. Un meme scambiato da migliaia di utenti, ma che in questo caso, anni dopo, si è tragicamente trasformato in una triste verità.