Diocesi di Firenze, tutte le nuove nomine. Come cambiano le parrocchie

Firenze, 5 giugno 2025 – Trasferimenti e nuove nomine: cambia la geografia delle parrocchie di Firenze e della sua diocesi. L'arcivescovo Gherardo Gambelli ha infatti reso note le nomine e i trasferimenti nelle parrocchie e negli uffici di curia che entreranno in vigore a partire dal 1 settembre 2025.

Le comunicazioni sono state fatte come da tradizione a Montesenario, in occasione dell'assemblea del clero.

Gambelli ha iniziato il suo discorso ringraziando “tutti coloro che hanno collaborato con me per ridefinire il quadro del servizio dei sacerdoti sul territorio e degli uffici di curia” e rivolgendo “un grazie particolare a monsignor Giancarlo Corti che con intelligenza, dedizione e cura paterna per i sacerdoti ha ricoperto fino ad ora l'incarico di vicario generale, lo ringrazio anche per l'aiuto generoso e prezioso che mi ha dato in questo anno”.

Vicario generale e provicario generale

Gambelli ha nominato vicario generale don Marco Zanobini, parroco di San Zanobi e Ss. Fiorentini, al posto di monsignor Giancarlo Corti, e provicario generale don Alessandro Lombardi, parroco di Santa Verdiana a Castelfiorentino e amministratore parrocchiale di Maria Ss.ma Madre di Dio a Cambiano-Sala e di Santa Maria Assunta a Petrazzi.

Vicari episcopali di zona

“È mia intenzione riservare maggiore attenzione e cura alla dimensione territoriale della pastorale – ha detto l’Arcivescovo – Per questo ho indicato quattro vicari episcopali di zona, i cui compiti saranno definiti nel decreto di nomina; insieme al vicario generale e al provicario generale comporranno il nuovo consiglio episcopale. Il loro ministero nelle zone pastorali sarà volto a favorire maggior comunicazione e scambio a livello pastorale e a promuovere e sostenere una ministerialità più ampia e articolata, in comunione di intenti con i vicari foranei”.

Per la Zona Nord “Mugello” (corrispondente agli attuali vicariati di Mugello e Firenzuola): don Luciano Marchetti. Per la Zona Ovest “La Piana” (corrispondente ai vicariati di Sesto-Calenzano, Campi, Scandicci e Le Signe): don Bledar Pio Xhuli. Per la Zona Sud “Chianti – Empolese Valdelsa” (corrispondente ai vicariati di San Casciano – Montespertoli – Tavarnelle, Empoli – Montelupo e Valdelsa Fiorentina): don Massimiliano Gori. Per la Zona Est (corrispondente ai vicariati di Antella – Ripoli – Impruneta e Pontassieve): don Umberto Cavini. Don Marco Zanobini svolgerà anche i medesimi compiti per la Zona “Città” (corrispondente ai Vicariati Urbani: San Giovanni, Rifredi, Porta al Prato, Porta San Frediano, Porta Romana e Porta alla Croce).

Trasferimenti e nomine

Antella – Ripoli – Impruneta: nessun cambiamento

Campi Bisenzio: nessun cambiamento

Empoli–Montelupo: don Luca Bazzani è nominato amministratore parrocchiale di San Jacopo ad Avane, Santa Cristina a Pagnana e San Pietro a Riottoli al posto di don Guido Engels. Don Leonardo Guerri è nominato parroco di San Martino a Pontorme e amministratore parrocchiale di San Michele a Pontorme e Santa Maria a Cortenuova al posto di don Andrzej Wierzbicki. Don Pumula Andrew Phiri è nominato collaboratore di Sant’Andrea a Empoli

Firenzuola: nessun cambiamento

Mugello: don Giovanni Gori è nominato vicario parrocchiale di San Giovanni Battista a Vicchio al posto di don Narcisse Olimbi.

Pontassieve: don Giovanni Luigi Santoro diventa vicario parrocchiale di Ss. Michele Arcangelo e Giovanni Gualberto a Pontassieve al posto di don Darwin Kadthus e don Febin Rebello.

Porta alla Croce: don Floriano Donatini è nominato parroco di San Zanobi e Ss. Fiorentini al posto di don Marco Zanobini. Don Giuliano Landini è nominato parroco di Santa Caterina a Coverciano al posto di don Sergio Merlini (che va in quiescenza), e amministratore parrocchiale di Santa Maria a Settignano. Don Sebastian Matthias Mwaja è nominato collaboratore di Santa Maria a Coverciano. Don Mario Tomasello è nominato parroco di Santa Maria a Coverciano al posto di don Leonardo Guerri.

Porta al Prato: don Filippo Meli è nominato vicario parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice a Novoli al posto di don Francesco Vannini. Don Wiesław Olfier è nominato parroco di San Jacopo in Polverosa al posto di don Fulvio Capitani.

Porta Romana: don Filippo Belli è nominato amministratore parrocchiale di San Frediano in Cestello al posto di don Wiesław Olfier. Don Antonio Lari è nominato parroco di San Felice a Ema al posto di don Floriano Donatini. Don Mahoutondji Olaitan Ghislain Maforikan è nominato collaboratore di Santa Maria a Ricorboli al posto di don Andrews Evans Okwan.

Porta San Frediano: don Fabio Anderson è nominato collaboratore di Beata Vergine Maria Madre delle Grazie all’Isolotto. Don Davide Mazzoni è nominato vicario parrocchiale di Ss.mo Nome di Gesù ai Bassi al posto di don Filippo Meli. Don Andrzej Wierzbicki è nominato parroco di San Paolo a Soffiano al posto di don Mario Tomasello.

Rifredi: don Febin Rebello è nominato vicario parrocchiale di Santo Stefano in Pane al posto di don Jomy Sijo Padanilathu. Don Marco Zanobini è nominato parroco di San Pietro a Careggi e amministratore parrocchiale di San Lorenzo a Serpiolle al posto di don Filippo Belli.

San Casciano – Montespertoli – Tavarnelle: don Waku Raphael Niengi è nominato amministratore parrocchiale di Ss. Martino e Giusto a Lucardo al posto di don Giampiero Costagli. Don Pietro Poggiali è nominato vicario parrocchiale di Sant’Andrea a Montespertoli al posto di don Dominic Siaw Antwi.

San Giovanni: Nessun cambiamento.

Scandicci: don Kokou Mokpokpo Awitor è nominato vicario parrocchiale di San Vincenzo a Torri al posto di don Albert Bakonou. Don Fulvio Capitani è nominato collaboratore di Gesù Buon Pastore a Casellina. Don Stefano Urbani è nominato vicario parrocchiale di Santa Maria a Scandicci al posto di don Antonio Lari.

Sesto Fiorentino – Calenzano: don Andrea Martignon è nominato vicario parrocchiale di Maria Ss.ma Madre di Dio e San Niccolò a Calenzano al posto di don Jikku Mathew.

Signe: don Dominic Siaw Antwi è nominato collaboratore di Natività a Lastra a Signa al posto di don Louis Cecilia Adu-Poku. Don Darwin Kadthus è nominato vicario parrocchiale di Ss. Giovanni Battista e Lorenzo a Signa.

Valdelsa Fiorentina: don Filippo Borri è nominato vicario parrocchiale di San Tommaso a Certaldo al posto di don Stefano Urbani. Don Jean-Claude Mawika Mboma è nominato vicario parrocchiale di San Tommaso a Certaldo al posto di don Mahoutondji Olaitan Ghislain Maforikan. Don Waku Raphael Niengi è nominato amministratore parrocchiale di Ss. Donato e Lazzaro a Lucardo (Fiano) al posto di don Giampiero Costagli. Don Leonardo Tarchi è nominato parroco di Santa Verdiana a Castelfiorentino e amministratore parrocchiale di Maria Ss.ma Madre di Dio a Cambiano-Sala e di Santa Maria Assunta a Petrazzi al posto di don Alessandro Lombardi.

Nomine di Curia

“In attesa di una maggiore e migliore ridefinizione della curia arcivescovile, che comprenderà anche una ridistribuzione dei compiti precedentemente affidati ai vicari episcopali di settore, si procede alle seguenti nomine, che entreranno in vigore dal 1 settembre”, ha comunicato l’Arcivescovo.

Don Alessandro Lombardi, Provicario Generale, è nominato Moderatore di Curia al posto di mons. Wiesław Olfier. E’ nominato anche Direttore dell’Ufficio per gli Affari Economici. Pierluigi Mainardi è nominato Economo Diocesano al posto di Stefano Ciappelli. Don Enrico Giachetti è incaricato presso l’Ufficio per gli Affari Economici. Don Matteo Ciuffrida è nominato Cancelliere al posto di don Mario Alexis Portella. Don Paolo Sbolci è nominato direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano al posto di don Roberto Tempestini.

Don Filippo Meli è nominato responsabile del Centro Diocesano di Pastorale Giovanile al posto di don Leonardo Tarchi. Don Paolo Arzani, don Daniele Rossi, don Francesco Vannini sono nominati membri del Centro Diocesano per l’Ecumenismo.

Monica Morini è nominata collaboratrice di Segreteria dell’Arcivescovo.

Ministri straordinari della Confermazione

Viene aggiornato l’elenco dei ministri straordinari della Confermazione, che a partire dal 1 settembre risulta così composto: cardinale Giuseppe Betori; cardinale Ernest Simoni; monsignor Giancarlo Corti, dom Bernardo Gianni, don Alessandro Lombardi, don Marco Zanobini. Limitatamente alla zona territoriale di competenza, i vicari episcopali di zona: don Umberto Cavini, don Massimiliano Gori, don Luciano Marchetti, don Bledar Pio Xhuli.

Altre nomine di interesse diocesano

Don Enrico Banchini è stato nominato fra i sacerdoti autorizzati a compiere esorcismi. Don Marco Galati è nominato vicerettore del Seminario Maggiore Arcivescovile. Don Filippo Meli è nominato Vice-Assistente Diocesano di Azione Cattolica per il settore Giovani.