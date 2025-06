Gli spalti tornano tutti alla città. Aperto il cancello dell’ex Testi. Pardini dà il via ai lavori di ripristino

Finalmente ci siamo. Sono iniziati ieri mattina sugli spalti delle Mura i lavori di sistemazione e ripristino di tutta l’area appartenuta all’ex Vivaio Testi, acquistata recentemente dall’amministrazione comunale dopo tanti anni di trattative infruttuose con l’intento di completare finalmente il parco delle Mura urbane, annettendo la nuova superficie di circa 3,3 ettari di verde. Sul posto erano presenti il sindaco Mario Pardini e l’assessore al Patrimonio Moreno Bruni.

"Abbiamo fortemente voluto il ripristino completo del monumento delle Mura e dei suoi spalti – hanno dichiarato – perché consideriamo questo un atto dovuto da parte dell’amministrazione comunale nei confronti di tutti i cittadini lucchesi. Le Mura rinascimentali di Lucca costituiscono infatti uno dei maggiori esempi di fortificazione urbana del periodo in Europa e i lucchesi hanno pagato, nella seconda metà dell’Ottocento, perché restassero patrimonio della collettività. Quest’oggi un intervento complessivo che servirà a riconnettere questa parte degli spalti delle Mura al resto del parco. Non si prevede nessun intervento invasivo per realizzare strutture di alcun tipo, ma semplicemente la presenza di manto erboso, in continuità con quella che è la natura e il grado di conservazione del nostro più importante monumento cittadino".

L’area ex Vivaio Testi acquistata dal Comune di Lucca ha una superficie complessiva di 32.830 metri quadrati e si estende fra viale Carlo Del Prete e gli spalti già annessi alle Mura. Il costo sostenuto per il suo acquisto è stato di 482.750 euro. L’intervento di ripristino prevede in questa prima fase la pulizia dell’area da rovi, materiali inerti e vari accantonati nel tempo, la rimozione di recinzioni, vecchi sistemi di irrigazione, aree di passaggio in stabilizzato che saranno restituite alle aree verdi. Successivamente sarà eseguito il taglio completo dell’erba, inserendo poi l’intera superficie nel taglio ordinario degli spalti.

Contemporaneamente, con l’aiuto di un agronomo forestale verranno valutate e censite le piante presenti sull’area. E’ davvero un punto di svolta importante, lungamente atteso e ora divenuto realtà dopo decenni di ipotesi, accordi mancati, promesse: il parco delle Mura si avvia finalmente al suo completamento.

F.Vin.