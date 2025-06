Benessere d’estate, come tornare in forma in modo sano e senza rischi

Firenze, 3 giugno 2025 - L’estate è arrivata e, con essa, anche il desiderio di rimettersi in forma. Ma più che inseguire l’idea (irraggiungibile) di un corpo perfetto, giugno può diventare l’occasione giusta per iniziare a prendersi cura di sé, adottando uno stile di vita sano. A patto, però, di evitare le scorciatoie e le “diete miracolose” che spopolano sui social e che invece nascondono rischi seri.

Ne parliamo con la dottoressa Federica Barzaghi, biologa nutrizionista, che ci guida tra consigli pratici, errori da evitare e falsi miti che circolano online.

Dottoressa, chi ha da perdere qualche chilo è bene inizi adesso.

“Esattamente, altrimenti rischia di arrivare tardi alla fatidica ‘prova costume’. Considerato che la maggior parte delle persone va in ferie ad agosto, iniziare una dieta adesso è un’ottima idea. In media, sotto la guida di un professionista, si possono perdere dai 2 ai 4 chili al mese. Questo significa che, nel giro di due mesi, una persona può scendere anche di 8 chili. E, dunque, arrivare al mare in una forma decisamente migliore”.

Quali sono gli errori più comuni che si commettono in estate a tavola?

“Si tende ad abusare dei piatti freddi come salumi e formaggi, che sono invitanti perchè freschi, ma molto salati e calorici. Questo favorisce la ritenzione idrica che, per le donne, si traduce tra l’altro in cellulite. Un altro errore è esagerare con i gelati: sono alimenti ad alta densità calorica che talvolta vengono scelti anche per sostituire il pasto. Ma questo può andar bene solo una volta ogni tanto, perchè i gelati non contengono tutti i nutrienti necessari. Poi, rimanendo su questo amatissimo alimento, ricordiamo che la porzione raccomandata è di 80 grammi, ma che è molto facile superarla. Infine, attenzione agli aperitivi: alcol, bevande gassate, patatine e frutta secca sono un mix micidiale per chi cerca di dimagrire”.

Qual è invece un menù tipo, sano e adatto alla stagione calda?

“La parola chiave è leggerezza, senza ovviamente rinunciare ai nutrienti. A colazione consiglio uno yogurt bianco con frutta fresca, ad esempio fragole, e cereali senza zuccheri aggiunti. A pranzo, un’insalatona con verdure miste e straccetti di pollo o tacchino ai ferri. Come condimento si può preparare una salsa leggera con due cucchiai di yogurt bianco, qualche goccia di limone, un pizzico di sale e spezie a piacere. Il tutto accompagnato da due fette di pane integrale. A cena, un pesce bianco al forno, magari in teglia con patate e verdure miste. Durante la giornata, frutta fresca per idratarsi per spezzare un po’ la fame. Vietatissimi altri tipi di spuntini”.

Frutta e verdura per una dieta sana

Oltre alla dieta, quanto è importante il movimento?

“E’ fondamentale. Spessissimo, d’estate, si diventa più sedentari a causa del caldo. Mentre d’inverno lo si è per via del freddo o la pioggia… Ma il movimento resta fondamentale. Durante la bella stagione, per fare la differenza bastano una corsetta la mattina presto o la sera tardi, oppure una bella nuotata in piscina o gli esercizi in palestra. L’attività fisica aiuta non solo a bruciare calorie, ma anche a mantenere il tono muscolare”.

Sui social dilagano diete fai-da-te e consigli poco attendibili. Quali rischi ci sono?

“Tanti. Mi capita spesso che i pazienti si paragonino con persone super in forma viste sui social, ma la realtà è un’altra. Quelle immagini sono spesso ritoccate o scattate in pose strategiche. E chi promuove diete online quasi sempre non ha alcuna formazione scientifica: questi influencer del ‘ritorno in forma in breve tempo, senza fatica’ propongono il più delle volte regimi sbilanciati, come le diete senza carboidrati o quelle basate solo su carne. Sono pericolose e, alla lunga, inefficaci: si perde magari un po’ di peso subito, ma lo si riprende in pochissimo tempo, con rischi per la salute”.

Un ultimo consiglio per chi vuole iniziare a rimettersi in forma?

“Iniziare adesso, con consapevolezza. Le vacanze devono anche essere un momento per godersi la tavola, ma per farlo senza sensi di colpa è utile arrivarci in forma. Perdere peso è possibile, ma solo se si è seguiti da un professionista e si è disposti a rispettare le regole. Niente scorciatoie, perché la salute viene prima di tutto”.