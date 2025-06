Sport gratuito nei parchi di Bagno a Ripoli, ecco come partecipare

Bagno a Ripoli (Firenze), 3 giugno 2025 - Lo sport come via per il benessere, ma anche come strumento per permettere ai cittadini di riappropriarsi degli spazi pubblici e, dunque, di contribuire anche alla sicurezza urbana.

Nasce da questo assunto il progetto "Prati di benessere - Welfare Urban Field" ideato dal Comune di Bagno a Ripoli e cofinanziato con 35mila euro (su 50mila in totale) dalla Regione Toscana nell’ambito del Programma regionale FSE+ 2021-2027 e di Giovanisì per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva delle comunità nel garantire maggiore sicurezza.

A partire dal 9 giugno i giardini e i parchi di Bagno a Ripoli diventeranno vere e proprie palestre a cielo aperto con tante attività gratuite per la popolazione e una serie di corsi per la maggior parte accessibili anche a chi ha delle disabilità.

Dalle lezioni di yoga alle arti marziali, dal pilates al circo, il calendario di iniziative proseguirà nei mesi estivi cercando di coinvolgere adulti e bambini, persone di tutte le età dai 4 anni in su. Se la partecipazione attiva della comunità è il cuore del progetto, “Prati di benessere” è reso possibile grazie alle associazioni sportive e di volontariato del territorio che hanno dato la loro adesione: Team Marceddu ed Empi Dojo con le arti marziali, dal Muay Thai al karate per bambini e anziani; Passe passe con tante attività circensi e giocoleria; Salute e Movimento e Sport Academy con ginnastica posturale, sessioni di pilates al tramonto e yoga al mattino. Importante per consentire lo svolgimento delle sessioni collettive di sport sarà il supporto del Gruppo Trekking Bagno a Ripoli con escursioni e passeggiate nel verde; La Rosa dei Venti Aps, Auser Bagno a Ripoli e la Cooperativa sociale Coop.21 con numerosi laboratori aperti a tutti.

Il sindaco Francesco Pignotti ha spiegato che lo sport gratuito nei parchi era uno dei punti del programma di mandato e che esser riusciti a realizzarlo già da quest’anno grazie al cofinanziamento della Regione Toscana “è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione”. Lo sport, ha spiegato il primo cittadino, è il motore per ‘invadere’ all’insegna dell’attività fisica e del benessere le piazze, i giardini, i parchi. “Un luogo ‘vissuto da dentro’ è un luogo sicuro: riappropriarsi degli spazi pubblici è il primo passo per prendersene cura, valorizzarli e prevenire piccoli e grandi vandalismi”, la riflessione. Adesso, ai cittadini non resta che partecipare per rendere possibile tutto questo.

L'assessore allo Sport Francesco Conti ha aggiunto che le associazioni hanno aderito da subito in modo “davvero partecipe e propositivo”. E che le adesioni continuano ad arrivare: quindi il calendario delle attività è in evoluzione.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a [email protected]

Info, calendario e aggiornamenti sul sito del Comune (www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) e sui canali sociale dell'amministrazione (Facebook: comunebagnoaripoli; Instagram: bagno_a_ripoli)

Di seguito il calendario delle iniziative:

Lunedì 9 giugno:

• Ore 17.45-18.45: Parco Urbano di Grassina, Laboratorio di Kick Boxing Kids 6 – 10 anni con Team Marceddu

• Ore 18.45-20.00: Parco Urbano di Grassina, Laboratorio di Muay Thai, dai 13 anni in su con Team Marceddu

• Ore 21.00-22.30: Giardino della Resistenza, via Brigate Partigiane, Antella, Laboratorio di circo: Percussioni e body percussioni per adulti dai 18 anni con Associazione Passe passe.

Martedì 10 giugno:

• Ore 8.30-10: Giardino della Resistenza, via Brigate Partigiane, Antella, Laboratorio di KaraTerzaEtà, dai 65 anni in su con Empi Dojo

• Ore 17.30-19.30: Giardino della Resistenza, via Brigate Partigiane, Antella, Laboratorio di karate multigenerazionale con Empi Dojo

• Ore 19.00-20.30: Parco Urbano di Grassina, Laboratorio di circo: Giocoleria ed equilibrismo in famiglia (4-8 anni accompagnati da genitori o nonni) con Associazione Passe passe

• Ore 21.00-22.30: Parco Urbano di Grassina, Laboratorio di Circo: giocoleria ed equilibrismo per adulti e terza età (dai 50 anni) con Associazione Passe passe.

Mercoledì 11 giugno:

• Ore 17.45-18.45: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratorio di Kick Boxing Kids 6 – 10 anni con Team Marceddu

• Ore 18.45-20.00: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratorio di Muay Thai, dai 13 anni in su con Team Marceddu

• Ore 19.00-20.30: Giardino della Resistenza, via Brigate Partigiane, Antella, Laboratorio di Circo: percussioni e body percussioni per ragazzi (11 – 15 anni) con Associazione Passe passe.

Giovedì 12 giugno:

• Ore 8.30-10.00: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli: Laboratorio di KaraTerzaEtà, dai 65 anni in su con Empi Dojo

• Ore 17.30-19.30: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Laboratorio di karate multigenerazionale con Empi Dojo

• Ore 19.00-20.00: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Laboratorio di karate in rosa con Empi Dojo

• Ore 18.45-20.00: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratori di Functional Kombat dal 15 anni in su con Team Marceddu.

Lunedì 16 giugno:

• Ore 9.00-10.00: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Bagno a Ripoli, Laboratorio di Pilates con Salute e Movimento

• Ore 10.15-11.15: Giardini di via Luigi Longo, Ponte a Ema, Laboratorio di ginnastica posturale con Salute e Movimento

• Ore 18.30-19.30: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratorio di yoga con Sport Academy Group.

Martedì 17 giugno:

• Ore 18.45-20.00: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Laboratori di Functional Kombat dai 15 anni in su con Team Marceddu.

Mercoledì 18 giugno:

• Ore 18.30-19.30: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratorio di Pilates con Salute e Movimento

• Ore 18.30-19.30: Giardino della Resistenza, via Brigate Partigiane, Antella, Laboratorio di ginnastica posturale con Salute e Movimento.

Mercoledì 2 luglio:

• Ore 18.30-19.30: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratorio di Pilates con Salute e Movimento

• Ore 18.30-19.30: Giardino della Resistenza, via Brigate Partigiane, Antella, Laboratorio di ginnastica posturale con Salute e Movimento.

Venerdì 4 luglio:

• Ore 9.00-10.00: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Laboratorio di yoga con Sport Academy Group

Lunedì 7 luglio:

• Ore 18.45-20.00: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Laboratori di kick boxing in rosa dal 15 anni in su con Team Marceddu

• Ore 19.00-20.00: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratorio di circo: monociclo per bambini, 9 – 12 anni con Associazione Passe passe

• Ore 21.00-22.30: Giardini “Nano Campeggi”, via Roma, Bagno a Ripoli, Laboratorio di circo: monociclo per ragazzi e adulti, dai 15 anni con Associazione Passe passe.

Martedì 8 luglio:

• Ore 19.00-20.30: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Laboratorio di circo: acrobatica a terra e aerea in famiglia per bambini 7-11 anni accompagnati da genitori o nonni con Associazione Passe passe

• Ore 21.00-22.30: Parco Urbano di Grassina, Grassina, Laboratorio di circo: acrobatica a terra e aerea ragazzi (14/20 anni) con Associazione Passe passe.

Lunedì 8 settembre:

• Ore 18.00-19.00: Giardino della Resistenza, via Brigate Partigiane, Antella, Laboratorio di yoga con Sport Academy Group.