I giorni della lavanda, tuffo fra aromi e sapori. Ecco dove in Toscana

Santa Luce (Pisa), 3 giugno 2025 – Torna la festa della “Provenza” toscana. Uno spicchio di territorio meraviglioso dove alcuni campi di grano sono stati riconvertiti per coltivare questa e altre piante officinali aromatiche, con metodo biologico e biodinamico. Anche quest’anno la rete di imprese Colli Pisani, con le sue aziende agricole biologiche, ricettive e commerciali, si sta preparando alla quinta edizione de “I giorni della lavanda” con un programma molto ricco di eventi per celebrare la fioritura. Dal 7 giugno al 13 luglio, tra le colline di Santa Luce, Orciano Pisano e Castellina Marittima, la campagna si colorerà di viola regalandoci suggestivi paesaggi tutti da godere e fotografare.

Un’occasione unica per immergersi nel colore e nel profumo dei campi di lavanda in fiore che, come perle colorate, impreziosiranno le già suggestive colline pisane. Nonostante il grave attacco fungino subito dai campi dell’azienda Flora, gli eventi proseguiranno con il solito entusiasmo nelle altre aziende della rete, pronte a ricevere i visitatori e gli appassionati con un nutrito programma di iniziative, dalla semplice camminata nella lavanda, che regala sempre buone sensazione di pace e serenità, ai pic-nic al tramonto tra i filari di fiori, alle degustazioni di prodotti biologici locali con intrattenimenti vari, concerti musicali ed altro ancora ma, soprattutto, tanto buon cibo e buon bere.

Per i più sportivi ci saranno anche escursioni a piedi, a cavallo ed in e-bike alla scoperta del territorio. Non mancheranno momenti culturali con la conferenza esperienziale sull’uso e le proprietà curative degli olii essenziali ed il concorso di arti visive fotografiche e pittoriche. Insomma, ce n’è per tutti i gusti nelle aziende agricole coinvolte: Angela di Grigoli, Orciano Pisano, con visite libere e degustazioni con intrattenimento; Mandriato, Pieve di Santa Luce, con visite libere, pic-nic nella lavanda, escursioni a piedi e a cavallo; Terre di creta, Castellina Marittima, con camminate sensoriali accompagnate, e-bike tour e degustazioni con musica nella lavanda; Le Tassinaie, Castellina Marittima, visite per piccoli gruppi su prenotazione e merende-aperitivi. In tutti i campi sarà possibile rifocillarsi con cibi e bevande biologici locali. La visita ai campi di lavanda è l’occasione anche per scoprire il territorio dei colli pisani dove la campagna, affacciandosi sul mare, regala magnifici scorci panoramici e dove l’enogastronomia soddisfa pienamente i sensi. Tra profumi unici e una tempesta di emozioni.