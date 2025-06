Arezzo, 3 giugno 2025 – Sabatini Gin – il brand toscano nato a Cortona, sulle colline aretine, e guidato dalla famiglia Sabatini – annuncia la nuova edizione della Sabatini Cocktail Competition, il contest annuale dedicato al mondo del bartending di tutta Italia. Quest'anno, la sfida si veste di internazionalità anche nel suo tema portante che racconterà il fascino del Sogno Americano. Un invito a reinterpretare i grandi classici della mixology e dell'aperitivo italiano con un tocco di stile, che li porti idealmente oltreoceano, ispirati dalla collaborazione con il Viceversa di Miami ed il celebre bartender Valentino Longo.

Un viaggio nel cuore dell'aperitivo italiano che abbraccia il mondo e si reinventa, celebrando l'eleganza senza tempo di Sabatini Gin e Sabatini 0.0 ed esaltandone la versatilità. L'aperitivo – visto come un momento di incontro, creatività e condivisione – diventa così occasione per raccontare una storia attraverso i cocktail presentati, mantenendo ben salda la tradizione e l'animo italiano e toccando al contemporaneo le coste oltreoceano.