Morto nell’auto finita fuori strada: tragedia sulla provinciale

Bucine (Arezzo), 3 giugno 2025 – Tragedia in provincia di Arezzo. Un uomo di 64 anni è morto nella sua auto finita fuori strada. Non si esclude che a far perdere il controllo del mezzo alla vittima sia stato un malore. Accade nella mattina di martedì 3 giugno intorno alle 10 sulla strada provinciale 18, nel territorio comunale di Bucine.

Sono stati gli altri automobilisti di passaggio, che hanno assistito all’incidente, a prestare i primissimi soccorsi e a chiamare il 118. A intervenire, un’ambulanza della Misericordia della Valdambra insieme all’elicottero Pegaso. Ogni manovra rianimatoria è però stata vana. L’automobilista è morto sul posto.

A intervenire anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo, e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi. Si pensa appunto che l’uomo abbia avuto un malore fatale e che per questo abbia perso il controllo del mezzo.