Firenze, 29 maggio 2025 – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, all’incrocio di viale Redi con via Doni. Lo scontro, violentissimo, è stato tra una moto e un camioncino edile. Il motociclista, un uomo di 61 anni, è deceduto in strada nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Dall’impatto, tra la moto e l’autocarro, e dalla caduta del 61enne si era capito sin subito che le in condizioni del motociclista erano davvero gravi

Il traffico bloccato a Roncobilaccio in A1

Sono moltissime le segnalazioni degli automobilisti bloccati nel traffico sia in direzione centro che in uscita città. Infatti anche via Maragliano, immediata parallela del viale, è completamente congestionata.

Lo scontro è avvenuto intorno dopo le 14, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e gli agenti della polizia municipale. Allertati anche i carabiniere per ricostruire la dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità.

Notizia in aggiornamento