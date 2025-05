Firenze, 29 maggio 2025 – Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al motociclista, un fiorentino di 61 anni. Il tremendo incidente stradale avvenuto oggi, 29 maggio, poco dopo le 14, è avvenuto sotto gli occhi dei tantissimi automobilisti in transito a quell’ora in viale Redi, una delle principali arterie di Firenze.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio con via Doni, il 61enne, che viaggiava in sella a uno scooter in direzione Novoli, è stato centrato in pieno da un camioncino edile che procedeva in direzione opposta. L’uomo è stato sbalzato a terra. Sin da subito era chiara la gravità della situazione, il 61enne è stato rianimato a lungo dai soccorritori del 118 che dopo un’ora non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Moltissime sui social le segnalazioni degli automobilisti bloccati nel traffico sia in direzione centro che in uscita città. Anche via Maragliano, immediata parallela del viale, è stata completamente congestionata.L o scontro è avvenuto intorno dopo le 14, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e gli agenti della polizia municipale. Allertati anche i carabiniere per ricostruire la dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità.