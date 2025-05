Calenzano, 29 maggio 2025 – Incidente gravissimo, ieri pomeriggio, sulla Sp8 Barberinese con l’intervento dell’elisoccorso Pegaso e un giovane di 36 anni in codice rosso, in prognosi riservata. Il sinistro, uno scontro frontale fra un autocarro e un motociclo, è avvenuto intorno alle 15,40 in località Pontenuovo, verso Le Croci di Calenzano. Già teatro, in passato, di gravi incidenti, alcuni mortali, tanto che, per la sua messa in sicurezza, si era provveduto anche ad una modifica della curva e della sede stradale.

Stando alla prima ricostruzione, il 36enne alla guida dello scooter, residente a Barberino del Mugello, stava scendendo da Le Croci verso il centro di Calenzano quando avrebbe impattato contro l’autocarro guidato da un altro giovane, un 31enne anche lui di Barberino del Mugello. L’urto è stato terribile e le conseguenze molto gravi soprattutto per il conducente del motociclo franato a terra che sarebbe stato colpito anche da un’altra auto in transito.

Sul posto, dopo la richiesta di soccorsi, sono arrivati un mezzo Cemm della Misericordia di Sesto Fiorentino, una ambulanza della Misericordia di Calenzano e l’elisoccorso Pegaso atterrato sulla strada. Il 31enne è stato trasportato al Pronto soccorso sotto choc. Pegaso ha portato al Careggi il 36enne, non cosciente. Sul posto la polizia locale di Calenzano per i rilievi: la strada è rimasta chiusa per circa due ore. Presenti anche i carabinieri della stazione di Calenzano.