La nave scuola Vespucci. Il veliero più bello del mondo ha già fatto il tutto esaurito: a Livorno dal 4 all’8 giugno

Livorno, 2 giugno 2025 – Il suo lungo tour lo terminerà a Genova fra pochi giorni, ma la nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci attraccherà anche a Livorno e si potrà visitare dal 4 all’8 giugno.

“Non chi comincia, ma quel che persevera”, è il motto a bordo scolpito in lettere di bronzo.

Il veliero più bello che ci sia ha portato l’eccellenza e l’orgoglio d’Italia in giro per il mondo con una crociera durata circa due anni: 30 i Paesi e 35 i porti toccati. Questa è l’ultima fase che l’ha portato sulle rotte mediterranee. Ora il “Vespucci“ è a Civitavecchia, pronto a salpare per Livorno dove ha sede l’Accademia navale militare. E’ una nave talmente amata che le visite a bordo durante la permanenza nello scalo labronico sono già sold-out. E non potrebbe essere altrimenti, perché il “Vespucci“ è un gioiello di bellezza e di tecnologia.

E’ l’unità più longeva in servizio nella Marina militare, costruita e allestita nel Regio Cantiere navale di Castellammare di Stabia: scafo impostato il 12 maggio 1930, varo il 22 febbraio 1931. Il “Vespucci“ è lungo 84 metri e largo 13. La velocità a vela è di 15 nodi (circa 27,8 km/h), mentre a motore è di 11 nodi (circa 20,4 km/h). Ha tre alberi verticali e un ampio apparato di vele.

Il veliero “Amerigo Vespucci“ sarà a Livornio dal 4 all’8 giugno

“Il Vespucci ti costringe a lavorare insieme agli altri. Questo è il suo grande insegnamento - spiega il comandante della nave, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. Ti insegna a essere equipaggio, ti insegna a essere gruppo, ti insegna ad avere un valore aggiunto nelle cose fatte insieme”. “La formazione sulle navi scuola come il Vespucci è una formazione adottata dalla Marina militare italiana che va a complementare quello che si fa a terra - prosegue Lai - , cioè durante il primo anno di accademia, dove gli allievi studiano la navigazione, la matematica, le lingue, un po’ tutto”.

“A volte però tutto questo appare un po’ arido: è un po’ come spiegare a una persona come si mangia senza niente da mangiare. Qui sul veliero di fa questo, cioè si dà un senso pratico a quello che si impara, si incrementano le conoscenze tecniche nel navigare, nel navigare a vela, nel carteggiare, nella navigazione astronomica. Ma soprattutto si impara ciò che significano la vita di bordo, il sacrificio, lo stare insieme”, conclude il comandante.

La nave scuola Amerigo Vespucci è legatissima ai territori di diffusione de La Nazione, essendo il veliero su cui si addestrano gli allievi dell’Accademia di Livorno e avendo stanza a La Spezia. E proprio alla Spezia il “Vespucci“ sarà sullo sfondo della scenografia del Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, in occasione dei festeggiamenti per il Palio del Golfo il 19 e 20 giugno.