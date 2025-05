La storia in mare. Il passaggio della Vespucci

La sua storia inizia nel 1930, quando si inserisce nel Regio Cantiere Navel di Castellamare di Stabia e, meno di un anno dopo, entra in servizio, partendo per la sua prima campagna addestrativa in No, attraversando, negli anni, mari ed eventi, come la seconda guerra mondiale, hanno scritto e caratterizzato la Storia. E, nella storia, insita anche nel nome stesso attribuitele, in onore dei viaggi e delle scoperte di Vespucci, l’Amerigo Vespucci, definita la nave più bella del mondo, ha continuato a navigare, ad addestrare e formare giovani allievi dell’Accademia navale insegnando loro tutte le competenze indispensabili per sostenere la vita in mare e per riuscire a gestire al meglio le esigenze tecniche di uno scafo di notevoli dimensioni.

Un veliero, inarrestabile e immortabile, che passerà domenica 8 giugno, alle 16, grazie alla richiesta del Club Nautico Versilia e con il decisivo intervento del Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia, nell’ultimo tragitto del suo tour nel Mediterraneo da Livorno a Genova, di fronte alle acque viareggine. Un evento che unisce la passione per il mare e la navigazione alla Storia che, sulle onde dello stesso mare, è stata scritta, e che rappresenta, per tutti gli appassionati, un’occasione unica per e per cui lo stesso Club Nautico uscirà, con i propri soci e armatori, con le proprie imbarcazioni per tributare un caloroso saluto alla Nave, in un momento carico di simbolismo, orgoglio e passione per il mare.