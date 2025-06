Arezzo, 2 giugno 2025 – Comunicato stampa: “Cortona Comics: Tre è il numero perfetto”

Terza edizione, tre giorni e terzo successo della manifestazione dedicata al fumetto nel suggestivo chiostro di Sant'Agostino. Si conclude oggi il Cortona Comics ed è tempo di primi bilanci. "Cortona Comics si conferma come la piccola fiera più grande d'Italia" afferma Domenico Monteforte, tra gli organizzatori dell'evento" e tutto ciò è stato possibile grazie allo sforzo congiunto di tutte le parti. Desidero perciò ringraziare Cortona Sviluppo, il Comune di Cortona, per il supporto costante; inoltre mi complimento vivamente con i miei collaboratori, Filippo Conte, direttore artistico e Umberto Sacchelli, l'artista dietro ogni immagine dell'evento."

La formula magica del successo è avvenuta grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico, alla qualità delle iniziative proposte e alla presenza di ospiti di altissimo livello.

Numerosi i protagonisti del mondo del fumetto e dell'illustrazione presenti, tra cui:

Carmine Di Giandomenico

Elena Casagrande

Gabriele Dell'Otto

Andrea Freccero

Casty

Scott Hampton

Silvia Ziche

Daniele Caluri

Maria Laura Sanapo

Stefano Fantelli

Ecc.

e tanti altri grandi nomi che hanno contribuito al prestigio dell'edizione 2025

Già dall'inaugurazione, c'è stata una partecipazione calorosa di famiglie, appassionati e curiosi: via Guelfa si è trasformata in un lungo assembramento di persone che non vedevano l'ora di entrare. Vuoi anche per l'incontro con Ghali, che ha dialogato con i ragazzi in un confronto autentico, toccante e carico di ispirazione, che ha fatto da preludio al concerto di sabato sera, un'enorme festa.

Ma non è stato solo la spinta del celebre cantante a definire l'aumento effettivo dell'affluenza: la terza edizione ha segnato infatti un incremento importante dei partecipanti, con numeri maggiori dell'edizione precedente, segno di una affermazione ormai ben definita nel panorama delle manifestazioni dedicate ai fumetti.

Tra le iniziative più apprezzate, il convegno "Museo e Fumetto", con Paolo Giulierini come anfitrione, che ha aperto un dialogo stimolante tra linguaggio grafico e istituzioni culturali, ei workshop di fumetto che hanno coinvolto giovani talenti e appassionati in esperienze formative di grande qualità.

Grande successo anche per Gin Comics, l'evento che ha unito la creatività del fumetto al gusto, trasformando Cortona in un laboratorio a cielo aperto di contaminazioni artistiche, sapori del territorio (con Sabatini gin, partner dell'evento) e la migliore creatività.

Le contaminazioni del fumetto sono continuate anche nell’ultimo giorno, con l’”irruzione” di Ubaldo Pantani che ha tenuto banco nel Chiostro con un suo piccolo spettacolo.

I premi: Jac D’oro a Silvia Ziche, il premio dedicato alla carriera nel fumetto umoristico, e il Città di Cortona, dedicate alle eccellenze italiane nel mondo, assegnato a Giuseppe Camuncoli.

Infine il successo delle mostre: Silvia Ziche, Umberto Sacchelli, Michela Frare.

In definitiva una piccola (ma grande) fiera del fumetto, con una partecipazione crescente, contenuti di qualità e un’atmosfera inclusiva e coinvolgente. Cortona Comics 2025 ha dimostrato che non servono grandi spazi e grandi numeri per fare una grande fiera: serve cuore, passione e visione.

Appuntamento al 2026, per una quarta edizione che promette di essere ancora più ricca di emozioni.