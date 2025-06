Aurora boreale possibile in Toscana, dove e quando vederla

Firenze, 1 giugno 2025 - Una nuova aurora boreale visibile dai cieli della Toscana? Forse sì. Il Noaa, l'agenzia metereologica statunitense, ha previsto l'arrivo di una forte tempesta geomagnetica per la giornata di oggi, domenica 1 giugno. Il grado G4 (su una scala di 5) è uno dei più alti mai registrati e coinvolge anche gran parte dell'Italia centrale, esattamente come avvenuto il 10 maggio e il 10 ottobre del 2024. Le variabili in gioco sono molte e le previsioni, quando si parla di fenomeni come questo, non sempre sono attendibili al 100%, ma la possibilità di vedere ancora l'aurora boreale in Italia è concreta. Ecco come prepararsi al meglio.