Il 21 aprile arriva la tempesta solare di Pasquetta: quali rischi in Toscana?

Firenze, 21 aprile 2025 - Brutte notizie per il giorno di Pasquetta in Toscana. Una tempesta magnetica sta per investire la Terra con tutta la sua potenza proprio oggi. Per capirne l'origine bisogna guardare a cosa sta avvenendo al Sole: nelle regioni solari meridionali e centrali si è posizionato un buco coronale enorme, dal diametro addirittura di centinaia di migliaia di chilometri, e la cosa preoccupante è che è rivolto proprio verso il nostro pianeta.

Ne scaturisce una tempesta geomagnetica di forte intensità che può provocare problemi alle linee di distribuzione dell'energia elettrica e modificare la traiettoria dei satelliti in orbita terrestre bassa. Potrebbero anche verificarsi interferenze con i sistemi Gps di navigazione satellitare e blackout di onde radio, oltre alle aurore boreali visibili anche a basse latitudini. Quando si parla di buco coronale si intende una regione dell’atmosfera, quella più esterna del Sole, dal campo magnetico “aperto” che si trova sulla corona.

Secondo glinesperti, su una scala che va da G1 (minore) a G5 (estrema), il flusso di vento solare espulso dala voragine e indirizzato verso la Terra provocherà una tempesta geomagnetica di grado G2. Lo conferma lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration. Le consguenze possono essere diverse, dai problemi di tensione nei sistemi energetici, ai trasformatori che potrebbero danneggiarsi se la tempesta dovesse durare del tempo. Il Centro di previsione meteorologica spaziale dell'agenzia statunitense Noaa ha confermato che dal 15 aprile un'espulsione di massa coronale o Cme, cioè un'espulsione di materia da parte del Sole sotto forma di plasma, sta continuando a colpire il campo magnetico terrestre. È aumentata di intensità col passare delle ore e l'apice potrebbe raggiungersi proprio oggi.

Maurizio Costanzo