Firenze ricorda i 50 anni di Fantozzi. Ritorna la Coppa Cobram

Firenze, 18 agosto 2025 – Ci sono film che hanno segnato la storia del cinema italiano, diventati fenomeni di costume, tanto che a distanza di decenni anche le nuove generazioni citano a memoria interi passi della sceneggiatura. Poi in quei film ci sono in particolare momenti iconici. Ecco, il livello top degli appassionati è quello della rievocazione: dal tour nei luoghi di Amici Miei al festival dedicato a Bud Spencer e Terence Hill. Ecco, l’appuntamento da segnare sul calendario a Firenze è invece con il mito dei miti: Fantozzi, specificamente la Coppa Cobram.

La rievocazione della leggendaria corsa ciclistica che il temuto visconte Cobram impose ai dipendenti della megaditta si era già tenuta a Firenze nel 2017 e nel 2019. La terza edizione è in programma sabato 30 e domenica 31 agosto.

Il percorso

La “temutissima gara ciclistica” con abbigliamento a tema e biciclette storiche si svolgerà lungo un percorso di circa 10 chilometri, da percorrere tre volte, che richiama l’originale tracciato del film per celebrare i 50 anni dell’uscita nei cinema di Fantozzi, primo capitolo della saga del ragioniere più famoso d’Italia. I “sottoposti” infatti partendo dal piazzale Michelangelo percorreranno a velocità moderata il percorso che li porterà verso piazza Ferrucci e proseguire poi lungo l’Arno, “sfiorando” il Ponte Vecchio, giungendo a Porta Romana per poi salire verso lungo via Machiavelli (già ribattezzata Cima del Diavolo) per un panorama mozzafiato.

Lungo il percorso e alla partenza non mancheranno i richiami al film: dalla Bomba (metredina, simpamina, aspirina, franceschina, cocaina e peperoncino di cayenne) alla Trattoria al Curvone, dalla tempesta al gran premio della montagna ai tifosi mossi a compassione fino al mitico rifornimento, con tanto di ospiti dell’alta aristocrazia borghese (come direbbe Calboni) e anche pare la Contessa Serbelloni Vien dal Mare il tutto in uno stile vintage e goliardico. Ai partecipanti infatti sarà richiesto di presentarsi in abiti originali, scimmiottando alla perfezione il personaggio scelto tutto perfettamente orchestrato insomma per ricreare al meglio la “tragica gara” e, nel contempo divertirsi come i matti.

L’ospite

Anche se non c’entra nulla con Fantozzi, c’è un ospite d’eccezione di questa edizione, che per gli amanti del genere è davvero un personaggio indimenticabile: il “Signor Giancarlo”, il concorrente della Ruota della Fortuna che 30 anni fa fu protagonista di un momento assurdo del programma di Mike Bongiorno, quando – come dicono i suoi “fan” – decise di passare alla storia dando la risposta alla frase quasi completamente scritta davanti ai suoi occhi. Però cambiando una vocale. La risposta esatta al tema “Le Amazzoni” era “Vinsero battaglie grazie alla loro foga”. Lui decise di diventare il re della trash tv con una risposta leggermente diversa...

Sarà lui a dare il via alla corsa ed effettuare la premiazione ai più meritevoli: dall’abbigliamento più divertente a quello che viene da più lontano, da Miss IV Piano alla bici più bella e tanti altri.

Il programma

Sabato 30 agosto

18–24

Apertura iscrizioni, punzonatura e consegna pacchi gara

Mostra mercato t-shirt Coppa Cobram, magliette vintage, biciclette e accessori

Musica con deejay delle colonne sonore della commedia italiana

Esposizione Bianchina

Barbieri Vintage per acconciare barba, baffi e capelli gratuitamente per tutti

Trattoria al Curvone con piatti fantozziani

22.00

Proiezione a ingresso libero del film "Fantozzi”

Domenica 31 agosto

8–10,30

Termine iscrizioni, punzonatura e consegna pacchi gara

Colazione dei Campioni

Mostra mercato t-shirt Coppa Cobram, magliette vintage, biciclette e accessori

Musica con deejay delle colonne sonore della commedia italiana

Esposizione Bianchina

Foto e saluti con l’ospite il Signor Giancarlo della Ruota della Fortuna

11.00

Partenza dal Piazzale Michelangelo con foto ricordo

12.30

Premiazione partecipanti

13–15

Pranzo alla Trattoria al Curvone con l’intrattenimento della Maestro Canello band

16.00

Conclusione manifestazione, ringraziamenti, saluti

Per informazioni www.coppacobram.net