La corsa in stile Fantozzi: oltre cento partecipanti alla colorata parata

Le premesse c’erano ma il risultato ha superato le aspettative: oltre un centinaio di iscritti alla prima "Coppa Cobram" a Maresca, spettatori tanto numerosi quanto divertiti. Dire che la Pro Loco targata Manuel Ricciarelli ha ingranato le marce alte è evidente. Forte di quella storica propensione marescana, a miscelare il quotidiano con il sarcasmo, i ragazzi della Pro Loco hanno estratto dal cilindro un’idea talmente originale da calamitare gente d’ogni tipo, età, appartenenza e via elencando. La sceneggiatura e i tempi teatrali sono stati degni di una regia da grandi professionisti, lo stesso dicasi per i costumi ma, soprattutto per l’aria che si è respirata, anche il pubblico è stato parte dello spettacolo. Quella grande kermesse estiva di cui il paese di Maresca, e non solo lui, sentiva il bisogno da anni. Veramente eccezionali per coraggio e intuizione, i ragazzi della Pro Loco hanno offerto una proposta apprezzata e vincente. Encomiabile anche l’impegno dei partecipanti, abbigliati in stile Fantozzi con l’aggiunta di un tocco di personalità.

Alla fine dei due giri del percorso di gara, o meglio della passerella in costume, ad aggiudicarsi il trofeo del più fantozziano di giornata, è stato Simone Guerrini, sotto gli occhi attenti di un Marco Iori in grande spolvero, ad affiancare la giuria di cui ha fatto parte anche il vicesindaco, Giacomo Buonomini, anche lui, come tutti, abbigliato adeguatamente.

"Una manifestazione straordinaria – ha detto Buonomini – che si candida a essere quella di punta dell’estate in Montagna, Maresca conferma il suo spirito irriverente. Complimenti a tutti i partecipanti e agli organizzatori". Ancora più sintetico il presidente della Pro Loco, Manuel Ricciarelli, che non si smentisce: "Siamo contentissimi, 100 iscritti, un monte di gente...siamo così avanti che non ci arriva nemmeno la prolunga".

Andrea Nannini