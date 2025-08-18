La Toscana vara il Tavolo regionale per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e le famiglie

Firenze, 18 agosto 2025 – Nasce il ‘Tavolo regionale per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e le famiglie’. Lo ha istituito la giunta regionale, su proposta dell’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. Il nuovo organismo, di cui faranno parte tutti i soggetti competenti su queste delicate materie, avrà quale obiettivo generale quello di occuparsi dell’inclusione sociale, della tutela e della promozione dei diritti di bambini e adolescenti. Il suo varo è avvenuto in una seduta della Giunta connotata da una particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Altre due delibere, infatti, riguardano questi ambiti: con la prima si dà il via a un accordo di collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e l’Istituto degli Innocenti, con la seconda viene assicurato il finanziamento regionale ai quattro centri adozione di area vasta. Il primo provvedimento, il ‘Tavolo regionale per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e le famiglie’, sarà un organismo fortemente rappresentativo. Ne faranno parte enti, soggetti e istituzioni e soggetti con competenze in materia minorile: ci saranno quindi rappresentanti della Prefettura, delle istituzioni giudiziarie che si occupano di minori, delle zone distretto sociosanitarie, di varie realtà del terzo settore, dell’ordine degli assistenti sociali, delle università toscane, dell’Istituto degli Innocenti e di enti autorizzati per l’adozione internazionale. Il nuovo tavolo dovrà innanzitutto promuovere un approccio integrato e multidisciplinare in tutte le aree di attività che coinvolgono i minori: dai servizi sociali e sanitari, a quelli educativi e giudiziari in modo da contrastare la frammentazione degli interventi. Avrà inoltre funzioni concrete di monitoraggio sul piano tecnico degli ambiti di programmazione delle politiche regionali, anche sostenendo – attraverso il Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza – funzioni di osservazione e analisi delle questioni emergenti e inoltre cercherà di valorizzare la partecipazione attiva dei minorenni, delle famiglie e delle reti del territorio e potrà occuparsi di come innovare e qualificare i servizi.

“Il nuovo organismo, che opererà sul piano tecnico sulla base degli indirizzi del Tavolo regionale della Rete per la protezione e l’inclusione sociale - evidenziano il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessora Serena Spinelli - rappresenta un elemento di grande innovazione: permetterà per la prima volta di riunire insieme tutti i soggetti che ruotano intorno alla tutela, alla protezione e ai diritti dei minori per uno sguardo di insieme su politiche, azioni, iniziative. E’ un risultato che arriva al termine di una legislatura in cui abbiamo voluto improntare le politiche e le azioni regionali su un confronto e una collaborazione costanti".

“Questa nuova realtà, infatti, è frutto anche del percorso partecipativo ‘Idee in cammino’ che abbiamo attivato tra novembre 2024 e febbraio 2025 con l’aiuto del nostro Centro regionale per l'infanzia e l'adolescenza e che ha raccolto il contributo di oltre cento operatrici e operatori dei servizi pubblici e di enti del terzo settore. E’ quindi un organismo che nasce da un bisogno esplicito di chi opera in questi ambiti e che potrà sviluppare il lavoro svolto ed essere un punto di riferimento per lo sviluppo delle prossime politiche in un ambito complesso e delicato come quello che riguarda i minori e le famiglie”. Il nuovo tavolo regionale e i temi e le prospettive riguardo alle politiche regionali per i diritti dei minori saranno approfonditi in un'iniziativa pubblica che si svolgerà il prossimo 17 settembre all’Istituto degli Innocenti.

Il secondo provvedimento varato dalla giunta riguarda l’approvazione di un protocollo d'intesa tra la Regione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e l’Istituto degli Innocenti: l’accordo rinnova e consolida la collaborazione tra gli enti ai fini della promozione e della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per lo sviluppo del sistema informativo regionale dedicato ai minorenni accolti in comunità. Questa intesa, che presto verrà formalmente sottoscritta, si inserisce infatti nel solco di un accordo analogo, da tempo operativo, con il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a favorire percorsi di cooperazione e raccordo tra ambito giudiziario minorile, servizi sociali e socio-sanitari. Infine il terzo provvedimento riguarda il sostegno annuale alle attività e ai servizi dei quattro centri adozione di area vasta. Il contributo regionale di 200.000 euro è stato destinato alle Società della Salute Pisana, Senese e Pratese ed al Comune di Firenze per la realizzazione degli interventi di informazione, formazione e sostegno alla genitorialità adottiva da parte dei centri adozione.