Il Consorzio Vino Chianti vola in Cina: al via il 22 agosto l’Academy 2025

Firenze, 18 agosto 2025 – Il Consorzio Vino Chianti vola in Cina per la Chianti Academy 2025, il format di formazione firmato Consorzio Vino Chianti che, dal 22 agosto al 13 settembre, toccherà quattro città chiave del mercato cinese: Guangzhou (22-23 agosto), Shanghai (29-30 agosto), Chengdu (5-6 settembre) e Pechino (12-13 settembre). “Il mercato cinese rappresenta per noi una sfida e una grande opportunità – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. Con la Chianti Academy vogliamo fare un passo in più rispetto alla semplice promozione: formiamo figure che possano diventare ambasciatori del nostro vino e raccontare la Toscana in modo autentico”.

Il programma combina lezioni frontali, degustazioni guidate e momenti di confronto: un racconto immersivo del Chianti docg che unisce vino e gastronomia. In ogni città ci saranno relatori di primo piano della scena vinicola cinese: - a Guangzhou Jerry Chen, docente della scuola di formazione Asia Wine Service & Education Centre e titolare del diploma Wine & Spirit Education Trust (Wset); - Shanghai Stephen Li, tra i primi cinesi a ottenere il diploma Wset e attivo nella formazione professionale da oltre dieci anni; - a Chengdu Marshall Chen, manager del più grande centro di formazione sul vino del sud-ovest della Cina. - a Pechino Jeff Gong, direttore di WineITA.com e sommelier certificato Associazione Italiana Sommelier (AIS).