Foiano: esordio da tutto esaurito per le celebrazioni del 50° anniversario del Museo della Frantenita

Arezzo, 2 giugno 2025 – Foiano della Chiana: esordio da tutto esaurito per le celebrazioni del 50° anniversario del Museo della Frantenita

Grande successo per l’avvio del programma di celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico della Fraternita di Foiano della Chiana, che nel weekend del 31 maggio e 1° giugno ha registrato il tutto esaurito in entrambi gli appuntamenti previsti. L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ha rappresentato non solo un omaggio a mezzo secolo di storia culturale, ma anche un momento di partecipazione e affetto da parte della comunità foianese, che ancora una volta ha dimostrato un forte senso civico e un radicato spirito di appartenenza. Sabato 31 maggio, il pubblico ha gremito la sale del museo per assistere alla conferenza dell’archeologo Paolo Giulierini, già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo “Foiano etrusca e romana, tra archeologi e antiquari”. L’intervento ha guidato i presenti in un affascinante viaggio attraverso le radici storiche di Foiano, legando i reperti conservati nel museo a una narrazione più ampia sull'identità del territorio. Domenica 1° giugno, la musica ha preso il posto della parola con l’elegante concerto per flauto e arpa del Duo Arcadia, composto da Raffaele Bifulco e Carla They. Il programma, che ha spaziato da celebri composizioni barocche di Bach e Pachelbel a brani tradizionali di intensa suggestione, ha incantato il pubblico, rinnovando il valore del museo come spazio culturale vivo e accogliente. «È stato emozionante vedere una partecipazione così ampia e sentita. Il Museo Civico della Fraternita è una parte fondamentale della nostra identità collettiva – ha dichiarato il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci –. Questo primo weekend di eventi ha confermato quanto la comunità sia legata al museo, riconoscendolo non solo come custode di memoria, ma anche come luogo attivo di cultura, incontro e riflessione. È un segnale importante: i cittadini rispondono quando sentono che la cultura li rappresenta». Il Sindaco ha poi aggiunto: «Stiamo entrando in un’estate ricca di appuntamenti, e il successo di queste prime giornate ci dà grande entusiasmo. I prossimi eventi previsti nel calendario delle celebrazioni, a partire dal Carnevale estivo, previsto per il 7 giugno pv, saranno l’occasione per ampliare il coinvolgimento e continuare a valorizzare il nostro patrimonio culturale con nuove proposte di qualità.» Il successo dei primi eventi ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: trasformare il museo in un motore culturale dinamico, aperto, partecipato. Il nostro obiettivo è dare continuità a questo spirito anche nei prossimi mesi, coinvolgendo tutte le generazioni e consolidando il museo come punto di riferimento per la vita culturale di Foiano.»