Aurora boreale, lo spettacolo nei cieli della Toscana. Le foto dei lettori

Firenze, 11 ottobre 2024 – Lo spettacolo dell’aurora boreale nei cieli della Toscana. Merito di una tempesta magnetica che gli esperti avevano previsto nella notte tra il 10 e l’11 agosto, condizione fondamentale per poter osservare un fenomeno tipico dell’estremo nord dell’Europa anche alle nostre latitudini.

L’aurora boreale, che aveva fatto la sua comparsa nei cieli toscani anche lo scorso 10 maggio, è un fenomeno naturale causato dall'interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole, chiamate vento solare, e il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle colpiscono l'atmosfera terrestre ad altissima quota, nella ionosfera attorno ai 100 km di quota, si verificano collisioni che producono fasci di luce colorati. I colori spesso includono il verde, il rosa, il viola e il blu.

Purtroppo in molte zone della Toscana le nuvole hanno rovinato l’osservazione, ma qualcuno ha avuto comunque la fortuna di vederla. E’ successo nelle province di Siena e Grosseto, ma anche nel pisano e in alcune aree del nord ovest e all’isola d’Elba, dove molte persone sono accorse a Facciatoia, il belvedere di San Piero in Campo naso all’insù, per godersi lo spettacolo notturno della natura e il mistero delle dinamiche cosmiche.

