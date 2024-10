Aurora boreale in Toscana, le nuvole rovinano le osservazioni. Ma non a tutti

Firenze, 10 ottobre 2024 – Il cielo nuvoloso ha rovinato l’attesa dei tanti che volevano vedere anche dalla Toscana la spettacolare aurora boreale che invece in tante parti d’Italia ha dato spettacolo.

Se al nord (ma anche al sud) migliaia di foto hanno invaso i social, dalla Toscana arrivano soprattutto delusi commenti sul cielo nuvoloso. Non proprio dappertutto, però: in Lunigiana, in Garfagnana e anche a Poggibonsi e Chianciano Terme c’è chi è riuscito a vedere l’aurora e a fotografarla. Scatti che testimoniano la bellezza del fenomeno naturale.

