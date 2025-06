Arezzo, 2 giugno 2025 – Divina Commedia del 1512 e manoscritti della storica biblioteca Rilli Vettori restaurati grazie a dei mecenati.

Lo scorso venerdì 30 maggio 2025, presso Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi a Poppi, si è tenuta la presentazione del restauro di due preziosi manoscritti medievali e di una rara edizione della Divina Commedia del 1512, appartenenti al prestigioso fondo antico della Biblioteca comunale Rilli Vettori.

Il restauro, realizzato dal restauratore Gianlorenzo Pignatti Morano

sotto la direzione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, è stato reso possibile grazie al contributo di due mecenati: l’azienda Freschi&Vangelisti

e i coniugi Gaspare Emmanuele e Valentina Trizzino, da anni sostenitori

del Castello di Poppi e delle sue iniziative, che hanno dedicato il loro matrimonio proprio a questo restauro del cuore.

All’apertura del contenitore con la Divina Commedia i neosposi si sono detti “Emozionati e grati” per questo momento.

I due giovani hanno condiviso con i due patrocinatori casentinesi, un momento di grande emozione nel momento in cui il restauratore ha mostrato ai presenti i libri recuperati dopo un lungo lavoro. I manoscritti, così come la rara edizione della Divina Commedia, sono adesso collocati dentro scatole speciali a Ph neutro, realizzate appositamente per una protezione nel tempo, e saranno di nuovo disponibili per una consultazione che può avvenire tramite un contatto con la biblioteca e apposite procedure attivate nel tempo per preservare il patrimonio librario.

Le tre opere - che gli anni e l’usura avevano gravemente danneggiato e sottratto alla consultazione, appartenevano al Conte Fabrizio Rilli Orsini che, con generosità e lungimiranza, donò la sua libreria alla comunità poppese ormai 200 anni fa, decretando la nascita della Biblioteca Rilliana (1825).

Si tratta di 2 manoscritti del XV secolo e di un’opera a stampa, la Divina Commedia edita da Bernardino Stagnino nel 1512, con commento di Cristoforo Landino.

Il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni commenta: «A nome dell’intera comunità di Poppi desidero esprimere il più sincero ringraziamento a Stefano Freschi, Denise Vangelisti, Gaspare Emmanuele Trizzino e Valentina Trizzino per il generoso sostegno al progetto di restauro dei preziosi libri antichi della Biblioteca comunale Rilli Vettori. Il loro contributo è stato fondamentale per realizzare un intervento così importante, che ha permesso di preservare e valorizzare un patrimonio culturale di inestimabile valore. Grazie alla loro sensibilità e al loro impegno, abbiamo potuto restituire dignità e fruibilità a queste testimonianze del passato, affinché continuino a ispirare e arricchire le future generazioni. Il loro sostegno dimostra un grande senso di responsabilità e amore per il nostro territorio, valori che ci guidano nel nostro quotidiano. Ancora grazie per aver creduto in questa iniziativa e per aver contribuito a fare di Poppi un esempio di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale».

La Biblioteca comunale Rilli Vettori di Poppi vanta un patrimonio ricco e variegato, che comprende volumi antichi, manoscritti e incunaboli di grande valore culturale e storico. Si tratta di circa 25.000 volumi che coprono un arco temporale tra l’undicesimo e il diciannovesimo secolo.