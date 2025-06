Atti vandalici in spiaggia. Tagliati lettini e sdraio: i colleghi gli prestano il materiale

Grosseto, 2 giugno 2025 – Da una cosa brutta è nata una cosa bella, molto più forte della bassezza e della stupidità che l’ha generata. La cosa brutta è l’atto vandalico che durante la notte fra sabato e ieri è stato commesso ai danni del Bagno Moderno, a Marina di Grosseto, quella bella è la catena di solidarietà che si è innescata subito tra i colleghi per aiutare il gestore dello stabilimento balneare preso di mira.

“Sono arrivato alle 6 del mattino al bagnetto e alle otto sono arrivati i primi clienti – racconta Federico Galli, titolare del Bagno Moderno –. Sono andato ad aprire i ombrelloni e lettini e ho scoperto il disastro: quasi tutte le sdraio, sedie, lettini e ombrelloni sono stati tagliati. Adesso devo fare un inventario, non ho telecamere ma penso che sia successo verso le tre di notte. Anche perché fino a mezzanotte eravamo al bagnetto e non credo abbiamo toccato nulla. Non è un deterrente totale quando ci sono tante persone la notte in spiaggia, ma in qualche modo la loro presenza può scoraggiare chi vuol fare certe cose”.

"In ogni caso non è stato un atto casuale, sono convinto che volevano colpire proprio il mio stabilimento. Probabilmente – prosegue – è qualcuno che voleva danneggiarmi e, seppur non abbia le prove, un’idea ce l’ho anche. Per fortuna contro gli atti vandalici sono coperto da una polizza assicurativa. All’inizio ero molto preoccupato, anche perché già da domani (oggi per chi legge, Ndr) ho prenotazioni e persone in spiaggia. Il primo impatto è stato forte. Ho mandato dunque un messaggio sul gruppo dei balneari ed il Bagno Bertini ha risposto immediatamente dicendomi che mi stava portando materiale. E subito dopo lo stesso gesto è arrivato da tutti gli altri colleghi che mi hanno portato i loro lettini e le loro sdraio. Deve passare il messaggio che Mariana è questa: cooperazione. Anche i clienti mi hanno aiutato ed è stata una bellissima sensazione. Una dimostrazione di affetto toccata con mano. Mi ha fatto scoprire chi c’è dietro alle persone che vedo sempre. Quando ho visto arrivare i lettini e materiale ho pianto di gioia. Una cosa brutta si è trasformata in una giornata spettacolare. Queste testimonianze di affetto mi ha toccato l’anima”.

Maria Vittoria Gaviano