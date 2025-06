Empoli, 3 giugno 2025 – Paura a Empoli. Intorno alle 16 di oggi, martedì 3 giugno, un bambino di 11 anni in bicicletta si è scontrato con un’auto. È successo in via Carducci.

In base a quanto appreso, il bimbo dopo l’incidente avrebbe sbattuto in modo molto violento contro il parabrezza della macchina. Il bambino probabilmente avrebbe attraversato la strada e l’auto lo avrebbe colpito. La dinamica è però ancora in fase di accertamento.

Lanciato l’allarme al 112, i soccorritori si sono attivati subito. In poco tempo sono arrivati in via Carducci un’ambulanza della Misericordia di Empoli, quella della Pubblica Assistenza di Empoli e la polizia municipale.

Il bambino è stato preso in carico dai soccorritori e trasportato d’urgenza, in codice rosso e dunque in gravi condizioni, all’ospedale San Giuseppe.

Gli agenti della polizia municipale hanno avviato le indagini sullo scontro e i rilievi del caso.