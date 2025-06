Incidente a Pistoia, scontro frontale tra auto. Coinvolti i passanti: diversi feriti

Pistoia, 2 giugno 2025 – Brutto incidente questa mattina, lunedì 2 giugno, sulla via Toscana, proprio davanti all’ingresso di Naturart Village, il maxi spazio da poco inaugurato. Cinque le persone che sono rimaste ferite, nessuna fortunatamente in pericolo di vita. La richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 13.

Sul posto ben cinque ambulanze: la Misericordia di Pistoia, quella di Agliana, la Croce Rossa di Quarrata, la Croce Verde di Chiazzano e le due automediche di Pistoia e di Agliana. Oltre all’elicottero Pegaso che è atterrato proprio vicino all’ingresso del Naturart.

Una ragazza di 21 anni è stata portata in codice rosso all’ospedale di Careggi per un trauma facciale. Ferita anche una ragazzina di 15 anni che era a piedi. Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto i carabinieri che hanno chiuso la strada per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso.

Martina Vacca