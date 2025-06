Dal museo all’Albero della Pace. Un sentiero pieno di solidarietà

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori sulla ‘Via del Partigiano’, che parte dal museo di Pianosinatico e porta all’Albero della pace. Il percorso è stato arricchito di nuove sculture in legno e ferro a cura dell’associazione ‘Laltrolato del Caposaldo’. Di breve durata e di facile accessibilità, spiega l’associazione, il sentiero negli anni è diventato una interessante opportunità di svago grazie al lavoro dei volontari: ci si inoltra in un bosco di castagni, allietato da animaletti in ferro appesi alle piante e da sculture di legno realizzate con la motosega dagli artisti del luogo. La partenza della passeggiata si trova dietro la chiesa, in prossimità della biblioteca del paese, dove vi è anche un angolo ornato di fiori, panchine e una fontanella. La novità dell’estate 2025 sarà la possibilità di prendere un metal detector al museo per trovare metalli di varie dimensioni, in aree appositamente circoscritte, che corrisponderanno a differenti premi. Durante alcune sere d’estate, inoltre, la passeggiata sarà illuminata con delle lanterne, garantendo un effetto suggestivo.

All’Albero della Pace sono collegate iniziative di solidarietà che cambiano di anno in anno il destinatario e che si concretizzano con l’acquisto di un lucchetto da attaccare alla catena posta intorno all’ albero stesso. I beneficiari dei contributi, che ammontano a circa 3mila euro, sono stati negli anni Ridolina, Lega italiana fibrosi cistica toscana, Asd Sara Lenzi Pilota, Per non dimenticare Mirco, Fondazione casa Marta, associazione Zeno Colò. Nei giorni scorsi è partita una nuova sottoscrizione in favore di Ettore Biancalani: è un pilota di motocross di 21 anni che lo scorso 7 settembre ha avuto un incidente in gara. Nella caduta ha subito una frattura a cinque vertebre e conseguente lesione al midollo: questo comporta una paralisi completa dal petto in giù che non gli permette di muovere né sentire nulla. Dall’incidente è iniziato un percorso all’Unità spinale di Firenze lungo quattro mesi. "Grazie al dottor Conti e alla sua operazione – scrive Biancalani sulla descrizione della raccolta fondi a lui dedicata – ci sono grosse probabilità di riacquisire molte funzioni e chissà magari anche di tornare in piedi". Info su https://www.gofundme.com/f/operazione-che-puo-cambiarmi-la-vita.

Proprio alla Via del Partigiano è legato un progetto molto ambizioso dell’associazione ‘Laltrolato del Caposaldo’: l’obiettivo è ripristinare tutti i muretti a secco a monte e sistemare il fondo per renderla accessibile ai disabili. Un progetto da circa 200mila euro per il quale i responsabili dell’associazione hanno intenzione di cercare i fondi necessari.

Davide Costa